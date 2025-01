Hugh Jackman opět randí. Starší exmanželku vyměnil za mladší kolegyni

Hugh Jackman a Sutton Fosterová na Tony Awards v New Yorku (12. června 2022) | foto: Profimedia.cz

Fosterová a Jackman se znají delší dobu. Spolu si také zahráli v roce 2022 na Broadwayi v muzikálu The Music Man. „Je to jeden z nejlepších chlapů na světě, neuvěřitelný kolega,“ prohlásila herečka na předávání cen Drama Desk Awards 2024.

Když byli oba v roce 2022 v pořadu Late Night With Seth Meyers, pěli na sebe samou chválu. „Ten muzikál The Music Man je plný radosti a užívám si hraní s tímto chlápkem,“ řekla Fosterová. „Byla šestkrát nominovaná na cenu Tony a dvakrát ji vyhrála. Je to úžasné,“ dodal herec tenkrát.

Deborra-Lee Furnessová a Hugh Jackman (New York, 18. dubna 2023)

Herec i jeho nová přítelkyně mají za sebou rozpad manželství. Hugh Jackman a Deborra-Lee Furnessová oznámili svůj rozchod v září 2023. Mají dvě adoptivní děti, syna Oscara (23) a dceru Avu (18).

„Byli jsme požehnáni, že jsme spolu sdíleli téměř tři desetiletí jako manžel a manželka v nádherném, láskyplném manželství. Naše cesta se nyní posouvá a rozhodli jsme se jít od sebe, abychom mohli pokračovat v našem individuálním růstu,“ uvedli manželé ve společném prohlášení pro magazín People.

Dodali, že toto prohlášení bude jejich jediné o rozchodu. Rodina pro ně zůstává nejvyšší prioritou a novou kapitolu života se budou snažit prožít s vděčností, láskou a laskavostí.

Sutton Fosterová v říjnu 2024 požádala o rozvod se scenáristou Tedem Griffinem (54), se kterým byli manželi deset let a mají spolu dceru, kterou adoptovali v roce 2017.