Hugh Jackman se poprvé ukázal s kolegyní, kvůli které opustil starší manželku

  9:28
Hugh Jackman (57) a jeho přítelkyně Sutton Fosterová (50) se poprvé ukázali ve společnosti jako oficiální pár. Herec kvůli své kolegyni odešel od manželky Deborry-Lee Furnessové (69), se kterou se rozvedl po 27 letech manželství.
Hugh Jackman a Sutton Fosterová v Los Angeles (26. října 2025)

Hugh Jackman a Sutton Fosterová v Los Angeles (26. října 2025) | foto: AP

Hugh Jackman v Los Angeles (26. října 2025)
Hugh Jackman a Sutton Fosterová v Los Angeles (26. října 2025)
Hugh Jackman a Sutton Fosterová v Los Angeles (26. října 2025)
Hugh Jackman a Sutton Fosterová v New Yorku (12. června 2022)
Hugh Jackman a Sutton Fosterová dorazili na premiéru filmu Smutný song v Los Angeles a fotografům zapózovali na červeném koberci. Jako pár se oficiálně ukázali necelý rok poté, co veřejně oznámili, že spolu randí.

Jackmana a Fosterovou v lednu vyfotili na večeři v Los Angeles a jak se prochází ruku v ruce. Svůj vztah ovšem udržovali mimo pozornost veřejnosti.

Hugh Jackman a Sutton Fosterová v Los Angeles (26. října 2025)

Dvojice se zná delší dobu. Spolu si také zahráli v roce 2022 na Broadwayi v muzikálu The Music Man. „Je to jeden z nejlepších chlapů na světě, neuvěřitelný kolega,“ prohlásila herečka na předávání cen Drama Desk Awards 2024.

Když byli oba v roce 2022 v pořadu Late Night With Seth Meyers, pěli na sebe samou chválu. „Ten muzikál The Music Man je plný radosti a užívám si hraní s tímto chlápkem,“ řekla Fosterová. „Byla šestkrát nominovaná na cenu Tony a dvakrát ji vyhrála. Je to úžasné,“ dodal herec tenkrát.

Deborra-Lee Furnessová a Hugh Jackman (New York, 18. dubna 2023)

Herec i jeho přítelkyně mají za sebou rozpad manželství. Hugh Jackman a Deborra-Lee Furnessová oznámili svůj rozchod v září 2023. Mají dvě adoptivní děti, syna Oscara (23) a dceru Avu (18). Bývalí manželé dodali, že rodina pro ně zůstává nejvyšší prioritou a novou kapitolu života se budou snažit prožít s vděčností, láskou a laskavostí.

Sutton Fosterová v říjnu 2024 požádala o rozvod se scenáristou Tedem Griffinem (54), se kterým byli manželi deset let a mají spolu dceru, kterou adoptovali v roce 2017.

Jak tohle zvládají? Jan Musil s partnerem si pořídili devět psů

Tak tohle už je pořádná rodina. Moderátor Jan Musil má dvě dcery, čtyři vnoučata a devět psů! K tomu se svým partnerem Jakubem krmí každou kočku, která se zatoulá na jejich pozemek. Zdálo by se, že...

28. října 2025

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

28. října 2025

