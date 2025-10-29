Hugh Jackman se poprvé ukázal s kolegyní, kvůli které opustil starší manželku

Hugh Jackman a Sutton Fosterová dorazili na premiéru filmu Smutný song v Los Angeles a fotografům zapózovali na červeném koberci. Jako pár se oficiálně ukázali necelý rok poté, co veřejně oznámili, že spolu randí.
Jackmana a Fosterovou v lednu vyfotili na večeři v Los Angeles a jak se prochází ruku v ruce. Svůj vztah ovšem udržovali mimo pozornost veřejnosti.
Dvojice se zná delší dobu. Spolu si také zahráli v roce 2022 na Broadwayi v muzikálu The Music Man. „Je to jeden z nejlepších chlapů na světě, neuvěřitelný kolega,“ prohlásila herečka na předávání cen Drama Desk Awards 2024.
Když byli oba v roce 2022 v pořadu Late Night With Seth Meyers, pěli na sebe samou chválu. „Ten muzikál The Music Man je plný radosti a užívám si hraní s tímto chlápkem,“ řekla Fosterová. „Byla šestkrát nominovaná na cenu Tony a dvakrát ji vyhrála. Je to úžasné,“ dodal herec tenkrát.
Herec i jeho přítelkyně mají za sebou rozpad manželství. Hugh Jackman a Deborra-Lee Furnessová oznámili svůj rozchod v září 2023. Mají dvě adoptivní děti, syna Oscara (23) a dceru Avu (18). Bývalí manželé dodali, že rodina pro ně zůstává nejvyšší prioritou a novou kapitolu života se budou snažit prožít s vděčností, láskou a laskavostí.
Sutton Fosterová v říjnu 2024 požádala o rozvod se scenáristou Tedem Griffinem (54), se kterým byli manželi deset let a mají spolu dceru, kterou adoptovali v roce 2017.