Byla to zrada. Manželka Hugha Jackmana poprvé promluvila o rozchodu

Deborra-Lee Furnessová a Hugh Jackman (New York, 18. dubna 2023) | foto: AP

„Celým srdcem soucítím se všemi, kdo si prošli bolestivou zkušeností zrady,“ uvedla Deborra-Lee Furnessová v prohlášení pro Daily Mail. Je to poprvé, co se k tomu herečka vyjádřila od podání žádosti o rozvod.

Jejich rozchod označila jako ránu, která se zaryla hluboko. „Věřím však ve vyšší moc a v to, že Bůh/vesmír, ať už se k němu hlásíte jako ke svému vedení, vždy pracuje pro nás. Tato víra mi pomohla zvládnout rozpad téměř tři desetiletí trvajícího manželství,“ řekla herečka, která má s Jackmanem dvě adoptivní děti, syna Oscara (25) a dceru Avu (19).

Hugh Jackman a jeho manželka Deborra-Lee Furnessová na Met Gala (New York, 2. května 2022)

Herečka tvrdí, že život nás vždy vede k největšímu dobru, k našemu skutečnému cíli. „Může to bolet, ale z dlouhodobého hlediska je návrat k sobě samému a život v rámci vlastní integrity, hodnot a hranic osvobozením a svobodou,“ řekla.

„Každý z nás je na své individuální cestě a já věřím, že vztahy v našich životech nejsou náhodné. Jsme přitahováni k lidem, zveme je k sobě, abychom se naučili své lekce a rozpoznali a uzdravili zlomené části sebe sama... Zůstávám vděčná,“ dokončila.

Furnessová a Jackman se seznámili v roce 1995 na natáčení australského seriálu, svatbu měli o rok později. To, že se rozcházejí, oznámili v září 2023. Další dva roky se hádali o majetek v hodnotě 250 milionů amerických dolarů.

„Dosáhli dohody, se kterou je Deborra-Lee spokojená, a která zahrnuje štědrou platbu na výživné. Ohledně finanční dohody se konala určitá jednání, ale nakonec dostala to, co považovala za spravedlivé. Oba z tohoto vycházejí finančně zajištěni,“ uvedl zdroj deníku New York Post.

„Bylo nám dopřáno sdílet spolu téměř tři desetiletí jako manželé v nádherném, milujícím manželství. Naše cesta se nyní posouvá a my jsme se rozhodli oddělit, abychom se mohli věnovat svému individuálnímu růstu,“ uvedli před dvěma lety Jackman a Furnessová ve společném prohlášení.

Herec má už několik měsíců novou partnerku. Tvoří pár s herečkou Sutton Fosterovou (50), se kterou si společně zahráli v muzikálu Music Man. Fosterová byla dříve vdaná za scenáristu Teda Griffina, se kterým se v roce 2024 rozvedla.