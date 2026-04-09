Vítejte ve světě Hugha Hefnera. S Playboyem odstartoval sexuální revoluci

Autor: ,
  11:01
Výstřední milovník ženské krásy Hugh Hefner se narodil před 100 lety, 9. dubna 1926. Jeho časopis Playboy v roce 1953 odstartoval doslova sexuální revoluci, on ale tehdy o úspěchu prvního čísla pochyboval. V legendárním časopise pro úspěšného muže, který mediální magnát založil, se nechaly v plné nahotě zvěčnit například zpěvačka Madonna či modelka Cindy Crawfordová.

Příběh Hefnerova života byl v podstatě jednoduchý a přímočarý, ale i trochu pohádkový. Narodil se v Chicagu do konzervativní metodistické rodiny. „Objetí žen jsem si užil až od mých zajíčků,“ vzpomínal později. I přes vysokou inteligenci (údajně měl IQ 152) a diplom z psychologie, tíhl spíš ke kreslení. Díky němu se dostal i do časopisu Esquire. Jenomže pak se Esquire rozhodl přestěhovat z Chicaga do New Yorku.

Ty tam jsou nekonečné párty, které se konaly v Playboy Mansion.
Hugh Hefner a Barbara Bentonová se zajíčky (Londýn, 5. září 1969)
Některé ze slavných titulních stran Playboye
Hefnerův původní letoun Big Bunny byl McDonnell Douglas DC-9. Na snímku je zachycený při svém prvním letu na letišti v Los Angeles. (17. března 1970)
Hugh Hefner s modelkami ve svém letadle (Burbank, 17. února 1970)
100 fotografií

„Buď mi přidáte pět dolarů, nebo nikam nejdu,“ reagoval tehdy muž, který živil manželku a svou malou dcerku. Protože mu nepřidali, zrodil se nový časopis – Playboy. Původně se ale měl jmenovat Stag Party (Pánská jízda), název Hefner změnil až na poslední chvíli v kuchyni svého bytu, kde první číslo připravoval doslova na koleně.

Jeho tahákem byly nahé snímky tehdy nepříliš známé blonďaté herečky Marilyn Monroe, kterou k focení za pár set dolarů přemluvil Hefnerův známý fotograf. Na titulní stránce pak nad hlavou této budoucí „sexbomby století“ chybělo i číslo vydání.

Marilyn Monroe na obálce magazínu Playboy (prosinec 1953)

„Nepočítal jsem tehdy, že by někdy bylo potřeba nějaké další,“ vzpomínal později Hefner. Ale 50 tisíc prodaných výtisků jeho plány zásadně změnilo. „Sex je trefa do černého,“ psal v dopise investorům, ti mu dali za pravdu. Hefnerovo impérium tak mohlo začít růst.

Již od druhého čísla měl Playboy jako značku ušatou zaječí hlavu. Duchovním otcem symbolu byl tehdejší umělecký ředitel Arthur Paul, který stál i za celkovým designem časopisu. V lednu 1954 se na stránkách magazínu poprvé objevila odhalená Playmate (Dívka měsíce), kterou se stala herečka a modelka Margie Harrisonová. V roce 1960 se pak „zajíčci“, tedy dívky v rozverných kostýmech, objevili na párty v Playboy Clubu v Chicagu. Maska se pak ujala jako ozdoba hostesek při nejrůznějších příležitostech.

Playboy slaví sedmdesátiny. Pro pánský magazín pózovaly i Češky

Hefner svůj časopis vybudoval vedle, ze současného pohledu, decentní erotiky na kvalitní novinařině a prohlásil, že „před Playboyem vlastně lidé vůbec neměli sexuální život, ten jsme vynašli až my“. Časopis psal o všem, co měl muž své doby znát, tvořil styl. Vedle informací o pánské módě i o nápojích, jídle, spotřebním zbožím či autech. Do Playboye přispívali význační literáti, další celebrity věnovaly časopisu exkluzivní rozhovory.

V polovině 70. let si tento styl oblíbilo minimálně 6,5 milionu mužů, kteří si časopis kupovali. Hefner si mohl dovolit expandovat. Koupil si „Velkého králíka“ (vlastní Boeing 747), po celé zemi rozprostřel síť svých klubů a ve svém sídle Playboy Mansion v Los Angeles seznamoval smetánku světa se svými zajíčky.

Olga Schoberová byla první Češka na titulní straně Playboye (březen 1964).

Svoji odhalenou krásu ukázala v magazínu Playboy řada slavných osobností: Bond-girl Ursula Andressová (1965), herečka Kim Basingerová (1983), zpěvačka Madonna (1985), herečka Pamela Andersonová (1990), zpěvačka Samantha Foxová (1996) nebo německá krasobruslařka Katarina Wittová (1998).

V březnu 1964 se na obálce objevila i česká herečka Olga Schoberová, kterou si údajně pro focení vybral sám Hefner. Následovala ji v srpnu 1987 modelka Pavlína Pořízková. V Československu vyšlo první číslo časopisu v dubnu 2011, jako šestnáctá mutace měsíčníku na světě a po maďarské druhá v postkomunistické Evropě. První Playmate se stala tehdy dvaadvacetiletá modelka Šárka Lukešová.

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Už v průběhu 80. let se ale Hefnerův obchodní úspěch zadřel. Pod tlakem musel rozprodat umělecké sbírky i část impéria. Suita jeho osobních milenek, vybíraných samozřejmě z modelek Playboye, se zmenšila na sedm. Hefner, Playboy a jejich říše se ocitli pod tlakem zákazníků, požadujících stále otevřenější erotiku. V roce 1985 nakonec Hefner odešel do ústraní a své království předal dceři Christine. Zpět pod svoji kontrolu získal Hefner Playboy v roce 2011.

Revoluci v historii Playboye znamenalo rozhodnutí z roku 2015 o konci nahoty na jeho stránkách. Podle vedení magazínu je nahota v době snadno dostupných pornografických webů již překonána. Poslední nahou „Dívkou měsíce“, v pořadí 749. Playmate, se tou dobou stala pětadvacetiletá blondýnka Kristy Garettová, která se narodila v Gruzii a vyrůstala v Rusku. Později, v roce 2017, se nahota opět vrátila.

Hefnerovým přáním bylo, aby po smrti byl nablízku slavné Marilyn Monroeové. Proto si koupil na hřbitově v Los Angeles, kde je legendární herečka pochována, volný hrob hned vedle jejího. Zemřel 27. září 2017.

Nejčtenější

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Ester Ledecká se rozešla s tenistou Staňkem, oznámila to videem ze střelnice

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Velikonoce přinesly nečekanou zprávu ze světa českého sportu, trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká (31) překvapila netradičním oznámením rozchodu s partnerem. Po pěti letech je podle...

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá. Svatbu měsíc tajila

Radek Filipi a Lucie Bílá se vzali 10. března 2026.

Skoro celý měsíc se Lucii Bílé podařilo utajit svou další svatbu. S Radkem Filipim se vzali 10. března 2026 na Svaté Hoře v Příbrami. Pro zpěvačku je to už třetí manželství.

Vítejte ve světě Hugha Hefnera. S Playboyem odstartoval sexuální revoluci

Ty tam jsou nekonečné párty, které se konaly v Playboy Mansion.

Výstřední milovník ženské krásy Hugh Hefner se narodil před 100 lety, 9. dubna 1926. Jeho časopis Playboy v roce 1953 odstartoval doslova sexuální revoluci, on ale tehdy o úspěchu prvního čísla...

9. dubna 2026  11:01

Přeji ti zhoubnější rakovinu, než měla tvoje máma, napsali Marthě Issové

Martha Issová v kampani Hejt není názor (2026)

Televize Nova připravila kampaň Hejt není názor. Známé tváře ve spotu nejprve na kameru čtou komentáře, s nimiž se běžně v online prostředí setkávají. Poté autory nenávistných komentářů kontaktují a...

9. dubna 2026  10:01

Americká CNN ho pohřbila. Pořád žiju, vzkázal Michael J. Fox

Michael J. Fox (Los Angeles, 1. března 2026)

Americká stanice CNN omylem zveřejnila materiál, který působil jako nekrolog herce Michaela J. Foxe (64). Fanoušci po celém světě tak na chvíli uvěřili, že slavný představitel Martyho McFlye z...

9. dubna 2026  8:18

Poupěnka porodila, do týmu přibyla další blonďatá víla

Dvojici Štístko a Poupěnka představují Lukáš Kunz a Barbora Waschingerová

Představitelka Víly Poupěnky, kterou milují české děti předškolního věku, se stala maminkou. O Velikonocích porodila dceru, dala jí jméno Meda. Zpěvačka a tanečnice Barbora Waschingerová o tom...

9. dubna 2026  8:12

Nemohla se na to dívat a pozvala mě k sobě, prozradil Smigmator na manželku

Jan Smigmator, Kateřina Smigmator a jejich synové Rony a Fred

Zpěvák Jan Smigmator oslavil 17. ledna čtyřicátiny. S manželkou Kateřinou (41), která je zároveň jeho manažerkou, mají dva syny Freda a Ronyho. V rozhovoru pro Magazín DNES prozradili, jak se...

9. dubna 2026

Heidi Janků zrušila plánovanou plastiku. Liposukce břicha mě ale asi nemine, říká

Heidi Janků na Českém plese (Obecní dům, Praha, 21. února 2026)

Po letech na scéně přichází nová kapitola. Heidi Janků (63) překvapuje nejen návratem starých hitů, ale i nečekanou životní energií, kterou v rozhovoru pro iDNES.cz sama s nadsázkou označila za své...

9. dubna 2026

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

8. dubna 2026

Herečka Aubrey Plaza je rok po sebevraždě manžela poprvé těhotná

Aubrey Plaza v New Yorku (2. prosince 2024)

Americká herečka Aubrey Plaza (41) čeká se svým hereckým kolegou Chrisem Abbottem (40) prvním dítě. Zprávu potvrdil zdroj blízký herečce magazínu People s tím, že dítě by se mělo narodit v září. Loni...

8. dubna 2026  11:20

OBRAZEM: StarDance 2026: Kompletní seznam VIP hvězd je tu. Tipujte, kdo vyhraje

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Seznam hvězd, které zatančí ve StarDance 2026, je kompletní. Letos se diváci mohou těšit mimo jiné na zpěvačku Martu Jandovou, muzikanta a herce Vojtu Dyka, herečku Saru Sandevu či sportovce Radka...

8. dubna 2026  10:20

Kdo zatančí ve StarDance 2026? Už známe účastníky, čeká se na porotu

Jde se do finále. Společná fotka tři tanečních dvojic.

Jména soutěžících letošního ročníku StarDance jsou kompletní! Česká televize potvrdila spekulace o tom, že se na taneční parket vrhne i zpěvák Vojtěch Dyk. Desítka celebrit je tedy kompletní. Kdo...

8. dubna 2026  9:14

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

8. dubna 2026  9:14

Zuzana Belohorcová okouzlila Miami postavou v bikinách. Padesátka? Jen číslo

Zuzana Belohorcová (Miami 6. dubna 2026)

Zatímco většina lidí v Česku ctila velikonoční tradice, Zuzana Belohorcová (50) se rozhodla svátky jara pojmout po svém a užívala si v bikinách na slunci na Floridě. Modelka a moderátorka vyrazila s...

8. dubna 2026  8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.