Každá postelová scéna je divná, nejen homosexuální, říká Hugh Grant

Hugh Grant a Ben Whishaw hráli hlavní postavy dramatického seriálu Skandál po anglicku, který natočila televize BBC. Jedná se přitom už o několikátý z jejich společných projektů – v roce 2012 se potkali při natáčení filmu Atlas mraků, v roce 2017 zase u tvorby snímku Paddington 2.

Grant na adresu kolegy vtipkuje, že už by ho nejraději zabil. „Ještě se mi to tak úplně nepovedlo, ale určitě to udělám,“ prohlásil v rozhovoru pro zábavní portál Collider. „Já nevím. Je to prostě bizarní, že se každou chvíli na něčem potkáme, a vždycky to vypadá, že už ho mám plné zuby.“

Drama Skandál po anglicku vypráví skutečný příběh prvního britského politika, který kdy stanul před soudem za vražedné spiknutí. Děj se odehrává na konci šedesátých let minulého století, v době, kdy je homosexualita čerstvě dekriminalizována. Whishaw v seriálu hraje Normana Scotta, užvaněného bývalého milence předsedy Liberální strany Jeremyho Thorpea (Hugh Grant).

Hugh Grant v seriálu Skandál po anglicku (2018)

Grant ve stejném rozhovoru hovořil mimo jiné o tom, jak se za poslední dobu změnil náhled na homosexualitu. „Pamatuji si, že když jsem byl malý, rodiče byli sice zdvořilí, ale na toto téma se odmítali bavit. A to jsou nějaká šedesátá, sedmdesátá léta. Je skvělé, jak jsme pokročili,“ zamýšlel se.

Stejně tak chválil i Russela T. Davise, který se pro seriál Skandál po anglicku zhostil scénáře. Producenti prý byli všeobecně velmi otevření tomu, aby Normana Scotta hrál homosexuální herec, kterým Whishaw je.

„Homosexuální postelové scény nejsou o nic divnější než ty heterosexuální,“ prohlásil Grant v rozhovoru pro PinkNews. „Celou naši romanci jsme natočili během jednoho nedělního rána, prostě to tak vyšlo. Jenom se mi z jeho vousů na tvářích vyhodila vyrážka.“

Ben Whishaw v seriálu Skandál po anglicku (2018)

Hercův otec, osmadevadesátiletý vysloužilý voják James Murray Grant, je mu každopádně v jeho herecké kariéře od začátku velkou oporou. Z toho vzešla i úsměvná příhoda, která se týká právě Hughovy postelové scény ve zmíněném seriálu.

„Navštěvuju tátu každou neděli. Tuhle mi říká – poslyš, nedávají zase dneska nějaký tvůj film? A když jsem řekl, že ano, prohlásil, že bychom se měli podívat. Tak jsme šli nahoru k televizi, oprášili ji a zapnuli,“ vyprávěl Grant.

„Je takový loajální, říká mi, že mě hodlá podporovat úplně ve všem. Nicméně když to došlo do bodu, kde se začala řešit vazelína, prohlásil: Už jsem vlastně docela unavený, asi si půjdu lehnout. Je to frajer,“ smál se herec. „Vzal jsem ho třeba i na premiéru Paddingtona 2, a on se mě v půlce filmu zeptal, jestli je ten medvěd skutečný.“