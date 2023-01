Jsem manželem Jamese Bonda, vtipkuje Hugh Grant

Vše se vyjasnilo v rozhovoru pro magazín Collider, kde Hugh Grant potvrdil, že jeho postava Phillip má představovat Benoitova partnera. „Je to pravda, jsem manželem Jamese Bonda!“ prohlásil. Přestože se ve filmu vyskytl jen krátce, objevil se na scéně v růžovo-zelené zástěře s kuchyňskou sklenicí v ruce a mnoha divákům tak jeho epizodní role utkvěla v mysli. Jeho filmový manžel byl zatím ve vaně.

Svůj filmový vztah s Danielem Craigem dál nerozebíral, zato se ale velice pochvalně vyjádřil ke snímku a k tomu, jak mistrně režisér Rian Johnson jeho krátkou roli vymyslel. „Je to úplně na maličkou chvilku. Ani nevím, zda to tak plánovali. Každopádně první film Na nože jsem viděl a přišlo mi to skvělé, tak jsem si řekl, proč ne? Na chvíli se klidně ukážu,“ prohlásil.

Hrdinové filmu Na nože: Glass Onion (2022)

Že hlavní postava je gay a domácnost sdílí s dalším mužem, režisér prozradil už po vydání prvního filmu Na nože. Předeslal divákům, že tato skutečnost se v druhém filmu nějakým způsobem objeví. „Není nikdo na světě, koho bych po boku Benoita Blanca viděl raději,“ prohlásil tajuplně v jednom z rozhovorů. „Nic sice neprozradím, ale kdo by s tímhle člověkem nechtěl bydlet?“ sekundoval mu na to tehdy Daniel Craig, zatím poslední představitel Jamese Bonda.

Detektiv Benoit Blanc se ve filmu Na Nože: Glass Onion vydává do Řecka, kde se pokouší vyřešit záhadu týkající se jednoho miliardáře a jeho přátel. Film se dočkal ocenění ze strany kritiků a nominací na několik cen včetně Zlatých Glóbů.

Na Nože: Glass Onion, který měl premiéru v prosinci, se záhy stal třetím nejsledovanějším filmem na Netflixu. Víc zhlédnutí, co se týče hodin strávených sledováním, má pouze politická satira K zemi hleď s Leonardem DiCapriem a akční komedie Red Notice s Ryanem Reynoldsem, Dwaynem Johnsonem a Gal Gadot v hlavních rolích.