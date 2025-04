Stejně jako Joel, který má za ženu o tři roky mladší zpěvačku Nicole Richie, i Benji se nechal slyšet, že prý se své „silné“ manželky bojí – avšak v tom nejlepším smyslu slova. „Jít proti vlastní ženě? No tak to hodně štěstí. Ani se nemusím pokoušet,“ vtipkuje Benji. S herečkou, rodačkou ze San Diega, se oženil v roce 2015. Mají spolu dvě děti – pětiletou Raddix a ročního Cardinala.

„K našim ženám máme všichni úctu. Jsou to naše protějšky a máme z nich zdravý strach,“ prohlásil Joel. „Vůbec si s ní nezahrávám, je to moje královna,“ dodává na adresu své ženy Nicole.

Celou debatu začal moderátor Lowe, který má za ženu maskérku Sheryl Berkoffovou. Všichni tři muži se rázem shodli na tom, že své ženy na jednu stranu respektují, na druhou se však ani necítí jako podpantofláci. „Silné ženy potřebují silného partnera, ale žádného egoistu,“ poznamenal Benji. Když se seznámil s Cameron, teprve tehdy mu prý všechno začalo dávat smysl.

Cameron Diazová s manželem a dětmi (srpen 2024)

„Některé věci řídím já, ale celá jedna část mého života by nefungovala, pokud by ji neřídila ona. Můj život je díky těmto aspektům hlubší a bohatší, a naopak to funguje taky,“ přitakává jeho bratr Joel, který má s Nicole rovněž dvě děti – sedmnáctiletou Harlow a patnáctiletého Sparrowa. „Spolupracujeme, ale ona je silná, mám z ní respekt a trošičku i strach.“ Následně se opravil, že strach možná není to pravé slovo, jelikož to vyznívá trochu nedobrovolně.

Když se přitom Diazová stala hostem Joelova podcastu, mluvila v podobném duchu. „Nelze mít manželství a rodinu, pokud by tomu oba denně nedávali sto procent. Nelze, aby jeden dával 99 a druhý 100,“ říká. Manželský pár také společně navštěvuje psychologické terapie, a totéž platí pro Nicole s Joelem. „Myslím, že ani my nepředstíráme dokonalost,“ okomentoval to v roce 2023 Joel. „Však jsme dle mého všichni prostě jenom lidé.“