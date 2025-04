„Jasmína Anna. 4. 4. 2025. Až do této chvíle jsem neměl nejmenší tušení, co je štěstí! Děkuji nejstatečnější mamince a nejúžasnější holčičce – obě vás moc miluji,“ napsal Honza Dědek v neděli večer na Instagram k fotografii s miminkem.

Moderátor a hudební publicista Honza Dědek a jeho o sedm let mladší partnerka, bankéřka Tereza Cibulková, oznámili radostnou novinu v prosinci. Pohlaví dítěte netajili, těšili se, až na světě na jaře přivítají holčičku.

„Zachraňujeme populační krizi! Slyšeli jsme, že se v naší zemi letos narodí nejméně dětí za téměř 240 let! A to jsme tak nemohli nechat! Takže jsme na tom trochu zapracovali a teď hrdě hlásíme, že náš velký zázrak a malé řešení tuzemské populační krize doručíme už na jaře,“ napsal Dědek na sociální sítě k fotografii těhotné partnerky.

„Vždycky jsem říkal, že bych rád holčičku. Když Terezka otěhotněla, říkala, že je to určitě kluk, že prý to jako nastávající maminka pozná. Takže jsme začali oslovovat klučičím jménem. Pak po jednom vyšetření nám pak ale řekli, že je to s jistotou holčička. Splnilo se mi tím velké přání,“ uvedl moderátor tehdy v jednom z rozhovorů.

„Ten strach je tam kvůli vyššímu věku jistě větší. Za touto holčičkou byla dlouhá cesta, je opravdu vytoužená. Obava tam je. Ale je to moje první dítě a tak nemám srovnání. Nevím, jestli bych to těhotenství prožívala jinak, kdybych byla mladší,“ svěřila se jeho partnerka Tereza Cibulková.

Honza a Tereza se seznámili díky svým psům, jak prozradili v roce 2022 v rozhovoru pro iDNES.cz. „Ona má černou fenu jménem Vanilka, já mám bílou fenu jménem Karla. V únoru na Valentýna šel jsem po Náplavce po smíchovské straně a měl psa puštěného na volno. Ona měla také psa na volno a psi se tam spolu začali kočkovat a dovádět, což každého páníčka trochu vyděsí, aby se něco nestalo. Tak jsme je začali volat a navzájem jsme se sobě omlouvali s tím, že naši psi jsou trošku divoši,“ popsal moderátor.

Honza Dědek vystudoval střední průmyslovku, studoval i historii. V roce 1992 se stal hudebním publicistou, pracoval jako redaktor časopisu Rock & Pop. Přispíval do mnoha periodik zejména hudebními články a rozhovory, psal také pro časopis Reflex a přílohu Pátek v Lidových novinách.

Před čtrnácti lety začínal v Malostranské besedě svoji internetovou talk show 7 pádů Honzy Dědka, v současnosti vysílanou televizí Prima. Napsal knihy Šrouby do hlavy, Live, Vzpomínky na 20. století a Zub času. Je autorem scénářů 13. komnaty Jána Jackuliaka, Jana Nedvěda, Borise Hybnera, Michala Davida, Marty Jandové a Bořivoje Navrátila. Je rozvedený.