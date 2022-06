Sex máme, říká Honza Dědek a jeho přítelkyně. Promluvili o svatbě i dětech

Jak se vám líbí Honza v pohádkových převlecích?

Tereza: Musím říct, že mi úplně nejvíc učaroval jako pan Vigo a hned potom Rumburak. Možná by sis to mohl pořídit domů i jako domácí obleček.

Honza: Tos mě ještě neviděla jako Šípkovou Růženku!

Spousta lidí si domů pořizuje oblečky různého rázu, který by sis tedy nejraději odvezl domů?

Honza: Těžko říct. Kouzelný plášť Rumburaka, který když se zapne, tak člověk zmizí do jiné říše, ten mě jako dítě fascinoval. Říkal jsem si šup a jdeš jinam. Má tedy popravdě ale asi dvanáct kilo a je naprosto nepohodlný a nepraktický. Zatím největší zalíbení proto nacházím v čepici kouzelníka Viga, což je netopýr. A chodit na hlavě s netopýrem… Minimálně to budí pozornost.

Terezo, bylo vaše seznámení přes pejsky vskutku tak romantické, jak nám posledně při rozhovoru popisoval Honza?

Tereza: Já přesně nevím, jak vám to Honza popisoval. Nicméně romantické to bylo!

Honza: Zapadalo slunce, zněly smyčce.

Tereza: Bylo to přes pejsky a Honza mě pak esemeskou požádal o schůzku jménem svého psa Karly. „Dobrý večer, Karla se ptá, kdy půjde Vanilka ven?“ Vanilka je můj pes. Takže já v tom určitou romantiku vidím.

Honza: Prostřednictvím svého psa jsem jejího psa požádal o schůzku. A ona přišla na rande! (pokrčí rameny)

Honza má za sebou kulatiny. Já mu je nebudu připomínat, ale postřehla jste vy jako přítelkyně, že z nich byl třeba trošku v depresi?

Tereza: Můžu to říct?

Honza: Můžeš říct cokoliv, následky si poneseš sama.

Tereza: Nebyl, nebyl.

Honza: Správná odpověď.

Přejdeme k módě, kterou jste tu před rozhovorem probírali. Jak funguje vaše kooperace? Nevidíte se vzájemně, když se chystáte vyrazit ven. Je Honza diplomat, když se mu předvedete v definitivním outfitu?

Tereza: A tohle taky můžu říct?

Honza: Můžeš, ale nezapomeň, co Renato říkal. V definitivním outfitu! V definitivním! (Tereza se směje.) Ty nabízíš patnáct „před-outfitů“.

Tereza: On se snaží být diplomat, abych mu nekřivdila. Ale často se to nepovede a znejistí mě.

Plánujete svatbu, když jste dnes v takto romantickém prostředí? Dnes tu jeden obřad byl. Neudělalo to něco s vašimi pocity? Honzo, nebuď cynik!

Honza: Ale ano, je to tady krásné. Můj bývalý kolega z jednoho časopisu se támhle ženil, nebo támhle měli svatební noc s jednou herečkou. Je to tady velmi romantické. Na druhou stranu já už jednu romantickou svatbu za sebou mám a na druhou stranu se nemusím znovu ženit. Ale jsem schopný to Tereze dopřát, když bude hodná. (smích) Ten den v tom bílém. Ale přiznám se, jestli by to mělo být zrovna na zámku? Nevím. Já si dovedu představit třeba louku.

Touží Tereza po svatbě?

Tereza: To je tedy otázka na tělo! Asi bych se tomu nebránila. Kdyby Honza tak strašně chtěl, tak bych se obětovala! (smích)

Honzo, vy jste jednou zmiňoval, že vaši rodiče by chtěli vnouče. U vás by to dítě bylo last minute, ošklivě řečeno. Ale už jste toto téma probírali?

Honza a Tereza: Ano.

Honza Dědek jako kouzelník Vigo při natáčení znělky letních dílů svého pořadu

Takže se zřejmě už něco peče, bych tak odhadl?

Honza: Nevím, jak to máte vy. My děti tedy úplně nepečeme. (smích) My naopak máme rádi, když tomu nějak pomáhá příroda.

Tereza: Hele, nebráníme se.

Honza: Já se těším, až ty dva psi budou běhat každý po jedné straně kočárku.

Nebudeme tedy už šťourat do soukromí.

Honza: Co chceš slyšet? Jestli jsme těhotný? Nejsme. Jestli chceme děti? Ano, chceme.

Tereza: Jestli máme sex? Ano máme.

Výborně to, je úplně dokonalé.

Honza: Jestli máme nechráněný sex, aby vzniklo dítě? Ano! (smích) Jestli se modlíme k přírodě? Ano. Zapalujeme svíčky? Ne.

Terezko, zkoušíte někdy radit Honzovi, jakého hosta by si měl pozvat do 7 pádů?

Tereza: My se o tom doma bavíme a hodně ten pořad probíráme, protože to je samozřejmě součást Honzova života. Ale že bych mu mluvila do výběru hostů? Takové ambice nemám. Samozřejmě někdy přednesu nějaký tip, kdo by třeba přišel zajímavý mně. Ale ani bych neřekla, že to je návrh.

Honza: Dává tipy a já si toho vážím.

Tereza: Ale vlastně sis ještě z mého tipu ani jednou nic nevzal.

Honza: To není pravda. Budu mít politickou novinářku, která byla částečně tvým tipem. Budu mít jednoho odborníka na politiku, který bude mým hostem a budu mít jednoho politika, který byl tvým tipem. Je zvláštní, že mi dává jenom politické tipy!

Tereza přitom pracuje v bankovním sektoru. Musela jste se trošku přeorientovat a otevřít si obzory, co se týká popkultury a showbyznysu?

Tereza: Já myslím, že se tím můj život nijak zvlášť nezměnil. Nicméně samozřejmě zažívám situace, které jsou pro mě nové, jako je třeba tato. Ale jinak se to mého života nijak zvlášť nedotýká. Spíš je to Honzova parketa.

Honzo, co vaše finanční gramotnost, jak se změnila?

Honza: Určité změny tam samozřejmě jsou. Ano, když je člověk ve dvou, tak musí víc počítat peníze... Takže ano, změnila se.

To zní, jak kdybyste měli společné konto a někdo z vás utrácel víc?

Honza: Společně konto máme a utrácím víc.