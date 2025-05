Skupinový sex s Hefnerem byl nechutný, vzpomíná playmate Holly Madisonová

Holly Madisonová hovořila v podcastu In Your Dreams o sexuálním životě s Hughem Hefnerem v době, kdy žila v jeho vile. „Bylo to něco jiného, když jsme byli sami, než když jsme měli v ložnici všechny ostatní,“ prohlásila. „Se všemi ostatními lidmi v místnosti ne. To bylo nechutné. Nesnášela jsem to. Dávala jsem jasně najevo, že to nesnáším,“ řekla o skupinovém sexu.

Bývalá hvězda seriálu Girls Next Door uvedla, že třiapadesátiletý věkový rozdíl mezi ní a Hefnerem jejich intimní život nijak neovlivnil. „Když jsme byli jen já a on, bylo to mnohem normálnější, než byste si mysleli,“ prozradila.

Holly Madisonová (vpravo) a zakladatel Playboye Hugh Hefner.

Moderátor podcastu na to řekl, že nevěří, že by to mohlo být normální, na což Madisonová reagovala: „Nikdo tomu nevěří. Byly doby, kdy jsem nemohla nic zveřejnit na sociálních sítích, aniž by se v komentářích neobjevil nějaký blb, který by řekl něco o starých koulích.“

„Možná, že některým lidem koule opravdu zestárnou a jsou hnusné, ale nikdy jsem nic takového neviděla,“ řekla modelka. Upřesnila také, že s Hefnerem, který zemřel v roce 2017 ve věku jednadevadesát let, si při sexu nechávali světla zhasnutá. „Navíc říká se, že potmě jsou všechny kočky šedé.“

Holly Madisonová a Hugh Hefner tvořili pár od roku 2001 do roku 2008. Playmate již dříve přiznala, že na ni Hefner vyvíjel nátlak, aby se zúčastnila skupinového sexu s ním a ostatními ženami. V březnu pak pro magazín People vzpomínala na některé z nejpodivnějších věcí, které viděla v sídle zakladatele Playboye.

„Raději budu chodit nahá, než abych nosila kožich,“ Holly Madisonová nafotila už několik kampaní pro organizaci PETA.

„Všude měli takové tácy, třeba v každé koupelně, na tenisových kurtech, u bazénu, a na nich byly papírové kapesníčky, Pepto Bismol (lék proti pálení žáhy a refluxu, poruchám trávení, průjmu a nevolnosti – pozn. red.), vazelína, dětský olej, opalovací krém – jakýkoli provizorní lubrikant. Bylo to divné,“ řekla.

Madisonová několikrát fotila pro pánský časopis Playboy. „Pózování pro časopis jsem si stoprocentně užívala. Vždycky jsem byla fanouškem těchto fotek. Vždycky jsem chtěla být v Playboyi. A dokonce jsem několik let pracovala ve studiu, které produkovalo fotky playmates, a to byla velká zábava,“ dodala.