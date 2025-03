Když mluvím já, ty nemluv, zpražila Baldwina před kamerou jeho manželka

11:11

Před kamerami se do svého manžela Aleca Baldwina (66) pustila jeho druhá manželka Hilaria (41), se kterou má sedm dětí. Dvojice se objevila na slavnostním znovuotevření Planet Hollywood v New Yorku a novinářka se influencerky a bývalé jogínky zeptala, jestli se diváci dočkají pokračování reality show The Baldwins.