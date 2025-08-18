Veronika Žilková má nový vztah. Chodí se scenáristou Ivanem Hubačem

Autor:
  10:47
Přestože na začátku roku říkala, že je jí dobře samotné, na jaře už o případné nové lásce trochu mlžila. Herečka Veronika Žilková (63) má nového partnera, scenáristu Ivana Hubače (72).
Veronika Žilková

Veronika Žilková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Veronika Žilková (módní přehlídka finalistů soutěže Muž roku, Praha, 8....
Velká rodina Veroniky Žilkové. Zleva: syn Vincent Navrátil, vedle pak jeho...
Všichni její manželé. „Doma bylo neustále dusno,“ vzpomíná Veronika Žilková....
Veronika Žilková a Jiří Menzel (Praha, 19. května 2014)
40 fotografií

„Po smrti manželky jsem žil rok a půl sám, ale samota je hodně těžká. Na jaře tohoto roku jsme se náhodou potkali v divadle, kde jsem byl s vnučkou, a Veronika tam byla s vnoučaty,“ cituje Blesk scenáristu, který se s Veronikou Žilkovou znal od vidění čtyřicet let.

„Moje žena Veroniku učila na DAMU a měla ji ráda a Veronika měla ráda ji. Jsem rád, že ji poznaly i moje tři děti a jsou rády, že už nejsem sám. Sympatie mých dětí a Veroniky jsou vzájemné, rovněž sympatie moje k jejím dětem,“ dodal Hubač, kterého se Žilkovou vyfotili na pátečním posvěcení mariánského sloupu Panny Marie nazvaného Královna hor před Erlebachovou boudou ve Špindlerově Mlýně.

Veronika Žilková (módní přehlídka finalistů soutěže Muž roku, Praha, 8. července 2024)

Veronika Žilková byla třikrát vdaná. Ještě na fakultě se provdala za reklamního režiséra Jiřího Hanycha. Manželi byli v letech 1984–1988. „To už jsem byla těhotná s Agátou. Přišel tehdy za námi studenty, jestli bych mu nehrála ve filmu, s nímž se hlásí na režii. Ještě spolu s jakýmsi Markem Navrátilem, který se později stal mým druhým manželem,“ vzpomínala pro iDNES.cz herečka.

Po rozchodu prožila půlroční románek s režisérem Jiřím Menzelem, se kterým čekala dítě, ale šla na potrat.

Druhým manželem byl stavař Marek Navrátil, kterého si vzala v roce 1988 a rozvedli se kvůli jeho alkoholismu v roce 2005. „Výsledek byl, že on se v 55 letech upil a já se špatně vdala. Měla jsem s ním zůstat. Všude čtete, že život s alkoholikem je peklo, a já měla pocit, že musím poslechnout společenský tlak,“ prozradila herečka, která měla s Navrátilem syny Vincenta a Cyrila. „Bývalo by bylo moudřejší s ním zůstat, když ho děti tak milovaly. Já jim sice ze života odstranila alkoholika, jenže on je tím neobtěžoval. Přišly však o člověka, který pro ně nejvíc znamenal. Když už totiž přišel domů, byla s ním sranda.“

Nevěru nebo pití už bych u muže přešla. Můžete dopadnout hůř, míní Žilková

V roce 2008 se potřetí provdala za Martina Stropnického, herce a režiséra Vinohradského divadla. Pár v roce 2022 oznámil rozchod. Měli syna Melichara, který v osmi měsících zemřel a ještě mají dceru Kordulu. Další dvě děti herečka adoptovala.

Hereččiným posledním partnerem byl hudebník Josef Holomáč. Před Vánocemi 2024 se s ním ale rozešla. „V našem věku jsme byli hlavně přátelé. Já už o žádného partnera nestojím, už se chci v životě věnovat jen práci, svým dětem a vnoučatům. Už jsem byla tolikrát partnerkou, že už chci být konečně taky sama sebou,“ prohlásila letos v lednu. „Kromě toho si nemyslím, že jsem bůhvíjaká partnerka, protože jsem sobecká. Vždycky jdu raději večer hrát nebo hlídat vnoučata, než abych seděla s mužem u televize. Tak proč ho mám trápit?“

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

Veronika Žilková má nový vztah. Chodí se scenáristou Ivanem Hubačem

Přestože na začátku roku říkala, že je jí dobře samotné, na jaře už o případné nové lásce trochu mlžila. Herečka Veronika Žilková (63) má nového partnera, scenáristu Ivana Hubače (72).

18. srpna 2025  10:47

Tabletka, kóma, panika na sále. Pornoherečka Daisy Lee měla dramatický porod

Bývalá pornoherečka Karolína Urbanová (27), známá jako Daisy Lee, se již před nějakým časem stala matkou. Až nyní se svým sledujícím na sociálních sítích svěřila, že příchod syna na svět byl...

18. srpna 2025  7:20

Halka Jeřábek Třešňáková chtěla jet na dovolenou s oběma manžely

V primáckém televizním seriálu Kamarádi hrají Halka Jeřábek Třešňáková s Jakubem Žáčkem polský manželský pár. Se svými postavami si jsou velmi podobní. Halka má s Jadwigou společnou houževnatost a...

18. srpna 2025

Celý život bych to dělat nechtěl, říká o práci traťového dělníka Igor Chmela

Herec Igor Chmela, který se zanedlouho objeví v novém seriálu Bratři a sestry, má sourozence čtyři. Ale dovede si docela dobře představit, že by jich mohl mít i víc. Jak prozradil v rozhovoru pro...

18. srpna 2025

Od sebevraždy jsem byl jen kousíček, zachránil mě anděl, líčí herec Bilina

Premium

Vídáme ho třeba v televizním seriálu Zoo, jako muzikant vystupuje se skupinou Ubuntu. Je to umělec i člověk s nevšedním přístupem k životu. „Dokonce si s ním v duchu povídám. David (Stypka) mi...

17. srpna 2025

Finalistka Miss Universe tragicky zemřela, Ruska přišla o život krátce po svatbě

Finalistka Miss Universe 2017, ruská modelka a moderátorka Kseniya Alexandrova, tragicky zemřela ve svých třiceti letech pouhé čtyři měsíce po svatbě.

17. srpna 2025  10:04

Modeling jsem měla do šestnácti zakázaný, říká dcera Nicole Kidmanové

Sedmnáctiletá Sunday Rose, dcera herečky Nicole Kidmanové a zpěváka Keitha Urbana, se objevila na své první módní obálce. Je tváří srpnového čísla magazínu Nylon. Začínající modelka v rozhovoru...

17. srpna 2025  9:17

Coco Jambo po 30 letech. Pergnerová mě nechtěla, vzpomíná člen Mr. President

Frontman skupiny Mr. President, LayZee (vlastním jménem Delroy Rennalls), v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na devadesátky, drahé telefonáty i flirt s tehdejší moderátorkou hitparády Eso, Terezou...

17. srpna 2025

Oskárek nás semkl víc než manželství, říká Babišová o vztahu s Bartošem

„Malého hlídá tatínek, takže je v nejlepších rukou,“ hlásila Martina Babišová na party TV Nova. Kryštof Bartoš prý do role pečujícího otce vplul úplně přirozeně. „Je to strašně krásné,“ popisuje...

17. srpna 2025

Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově

Premium

Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...

16. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Extrémních proměnách zhubla Bára ze 126 na 70 kilo, ukázala prsa po modelaci

Barbora Deméterová (23) zhubla během své účasti v pořadu Extrémní proměny během jednoho roku celkem 56 kilo. Na sociálních sítích se nyní svěřila svým sledujícím s tím, že si nechala udělat modelaci...

16. srpna 2025  12:18

Nedovoluji si stárnout, říká ve svých 56 letech zpěvačka Mariah Carey

Mariah Carey je americká zpěvačka, textařka, hudební producentka a herečka, jejíž jméno každoročně pravidelně zaznívá v období Vánoc ve spojitosti s jejím největším hitem All I Want For Christmas Is...

16. srpna 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.