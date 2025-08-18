Veronika Žilková má nový vztah. Chodí se scenáristou Ivanem Hubačem

„Po smrti manželky jsem žil rok a půl sám, ale samota je hodně těžká. Na jaře tohoto roku jsme se náhodou potkali v divadle, kde jsem byl s vnučkou, a Veronika tam byla s vnoučaty,“ cituje Blesk scenáristu, který se s Veronikou Žilkovou znal od vidění čtyřicet let.
„Moje žena Veroniku učila na DAMU a měla ji ráda a Veronika měla ráda ji. Jsem rád, že ji poznaly i moje tři děti a jsou rády, že už nejsem sám. Sympatie mých dětí a Veroniky jsou vzájemné, rovněž sympatie moje k jejím dětem,“ dodal Hubač, kterého se Žilkovou vyfotili na pátečním posvěcení mariánského sloupu Panny Marie nazvaného Královna hor před Erlebachovou boudou ve Špindlerově Mlýně.
Veronika Žilková byla třikrát vdaná. Ještě na fakultě se provdala za reklamního režiséra Jiřího Hanycha. Manželi byli v letech 1984–1988. „To už jsem byla těhotná s Agátou. Přišel tehdy za námi studenty, jestli bych mu nehrála ve filmu, s nímž se hlásí na režii. Ještě spolu s jakýmsi Markem Navrátilem, který se později stal mým druhým manželem,“ vzpomínala pro iDNES.cz herečka.
Po rozchodu prožila půlroční románek s režisérem Jiřím Menzelem, se kterým čekala dítě, ale šla na potrat.
Druhým manželem byl stavař Marek Navrátil, kterého si vzala v roce 1988 a rozvedli se kvůli jeho alkoholismu v roce 2005. „Výsledek byl, že on se v 55 letech upil a já se špatně vdala. Měla jsem s ním zůstat. Všude čtete, že život s alkoholikem je peklo, a já měla pocit, že musím poslechnout společenský tlak,“ prozradila herečka, která měla s Navrátilem syny Vincenta a Cyrila. „Bývalo by bylo moudřejší s ním zůstat, když ho děti tak milovaly. Já jim sice ze života odstranila alkoholika, jenže on je tím neobtěžoval. Přišly však o člověka, který pro ně nejvíc znamenal. Když už totiž přišel domů, byla s ním sranda.“
Nevěru nebo pití už bych u muže přešla. Můžete dopadnout hůř, míní Žilková
V roce 2008 se potřetí provdala za Martina Stropnického, herce a režiséra Vinohradského divadla. Pár v roce 2022 oznámil rozchod. Měli syna Melichara, který v osmi měsících zemřel a ještě mají dceru Kordulu. Další dvě děti herečka adoptovala.
Hereččiným posledním partnerem byl hudebník Josef Holomáč. Před Vánocemi 2024 se s ním ale rozešla. „V našem věku jsme byli hlavně přátelé. Já už o žádného partnera nestojím, už se chci v životě věnovat jen práci, svým dětem a vnoučatům. Už jsem byla tolikrát partnerkou, že už chci být konečně taky sama sebou,“ prohlásila letos v lednu. „Kromě toho si nemyslím, že jsem bůhvíjaká partnerka, protože jsem sobecká. Vždycky jdu raději večer hrát nebo hlídat vnoučata, než abych seděla s mužem u televize. Tak proč ho mám trápit?“