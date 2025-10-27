Takhle se ke mně nikdy žádný muž nechoval, říká Žilková o vztahu s Hubačem

„Mám nechat vidět ramínka od podprsenky pod tím overalem nebo je schovat?“ ptala se Veronika Žilková, která v Divadle Broadway zkouší černou komedii Dokud nás smrt. Přinesl ji tam její partner dramaturg a scenárista Ivan Hubač. V době, kdy se ještě osobně neznali.
Veronika Žilková a Ivan Hubač (27. září 2025)

Veronika Žilková a Ivan Hubač (27. září 2025)

Ivan Hubač
Veronika Žilková a Josef Holomáč
Josef Holomáč a Veronika Žilková
Martin Stropnický a Veronika Žilková
„Tohle je z mého šatníku. Děláme na jevišti pohybová komická čísla, sukně by byla nevhodná, tak hraji ve svém overalu, než Roman Šolc vytvoří kostýmy,“ vypráví herečka.

„Podle scénáře se právě chystám na výroční večeři Obchodní komory, což je významem stejná událost, jako bych šla na večeři do Rudolfina. Jenomže můj manžel na mně všechno během deseti minut vzteky roztrhá a já zůstanu v prádle,“ naznačuje děj, ve kterém jde nejen ústřednímu páru – Veronice Žilkové a Tomáši Matonohovi o život.

Veronika Žilková

„Je to hra od rakouského dramatika Stefana Vögela a pan Hubač ji přinesl do divadla před rokem a půl ne-li před dvěma. A i když jsem na Broadwayi často, vůbec jsme se tehdy nepotkali, ani na chodbě. Před rokem mi ji dal Olda Lichtenberg přečíst, nabídl roli a já řekla ano. Pak jsme se tady s Ivanem Hubačem setkali na obnovené premiéře Mýdlového prince a o měsíc později se spolu začali přátelit. V podstatě na první čtené zkoušce,“ popisuje seznámení s ovdovělým scenáristou a dramaturgem.

Když jsou bezradní, obrací se k Bohu i ateisté, říká herečka Veronika Žilková

Veronika byla tou dobou taky bez závazků, a tak mezi nimi vznikl vztah, který si nemůže vynachválit. „Je to úžasné, protože poprvé chodím s křesťanem,“ říká herečka, která byla vychovávaná k víře v Boha a v nováckém seriálu Bratři a sestry shodou okolností hraje farářku. „Takže my teď spolu hodně často obrážíme různé kostely. Ale v těch návštěvách kostelů samozřejmě křesťanství nespočívá. Křesťanství je laskavost. A já jsem ještě nikdy v životě nezažila od partnera tak dobré zacházení jako teď.“

Veronika Žilková v seriálu Bratři a sestry (2025)

„Můj starší bratr, který ví, čím jsem si prošla, a má pocit, že by mě měl ochraňovat, mi říkal: ‚Ségra, tobě už nikdo nesmí nikdy v životě ubližovat.‘ A než mě pustil s panem Hubačem ven, tak si vyžádal videohovor. Jeho první věta byla: ‚Chodíte k přijímání?‘ Teprve, když ho Ivan ujistil, že ano, tak mi ho schválil: ‚Ségra, tak jo, to by nemusel být násilník a hrubián, ale člověk, který má v podstatě jako životní motto dobro. Tak doufám, že jsi v dobrých rukou.‘ A ten Ivan z toho zůstal úplně perplex,“ dodává Žilková.

„Věkově jsou si blízko, brácha je jenom o rok starší. Chodil na AMU, ale hudební fakultu, zatímco Ivan tam ve stejné době studoval divadelní obor. A Ivanova žena, která byla od něj o malinko starší, oba učila tělocvik,“ prozrazuje herečka zajímavé souvislosti.

Agáta Hanychová a její otec Jiří Hanych

V minulosti byla provdaná za reklamního režiséra Jiřího Hanycha, podnikatele ve stavebnictví Marka Navrátila a politika Martina Stropnického. S Hubačem ji ovšem spojuje nejen stejná branže, ale i podobný pohled na svět. „Bylo to hrozně zvláštní,“ popisuje začátky jejich vztahu.

„Nejprve jsme se začali vymezovat přes politiku a přišli na to, že ji vidíme stejně. Pak přes filmy a knihy a zase jsme zjistili, že máme stejný názor. A když jsme začali malinko probírat různé kolegy z branže, i tam jsme se shodli, což je neuvěřitelné. Ivan má velmi specifické názory na všechno a já taky, takže v tomhle jsme se potkali. A když jdeme do restaurace, nezávisle na sobě si objednáváme stejné jídlo. Z třiceti pokrmů si vybere hříbkové rizoto stejně jako já, což je fantastické,“ popisuje Žilková jejich symbiózu. „Jsme ve finále svých životů, a tak jsem ráda, že ho můžeme prožívat spolu,“ říká upřímně.

Josef Holomáč a Veronika Žilková

Změnila názor. S předchozím přítelem, muzikantem Josefem Holomáčem se rozcházela podle svých slov proto, že chtěla veškerý svůj čas věnovat dětem a vnoučatům. Stále je však hodně vytížená, díky čemuž tráví s novým partnerem spoustu času na telefonu. „Děti mi vždycky říkají, ať už skončím, protože to jsou až tříhodinové hovory,“ usmívá se Veronika. I když je evidentně zamilovaná, na vdavky nepomýšlí. „Třikrát stačilo,“ říká rozhodně.

A popisuje svůj nikoliv výjimečný pracovní den: „V pět ráno jsem jela vlakem na natáčení do ateliéru v Hostivaři, kde jsem točila scény s Davidem Matáskem do seriálu Bratři a sestry. Pak jsem spěchala na zkoušku na Broadway a po ní odjela hrát do Hodonína. Domů jsem se vrátila ve dvě ráno.“

Kordula Stropnická a Veronika Žilková

Její fanoušci ji kontaktují přes Instagram a vyptávají se hlavně na to, kdo je otcem dcery, kterou jí hraje v Bratech a sestrách Martina Jindrová. „A protože seriál hodně sledují mladí lidé, tak ti mi píší, prosím zařiďte, aby ta Bára s Vaškem nebyli sourozenci a mohli se vzít,“ prozrazuje Veronika.

V inscenaci Dokud nás smrt, která bude mít premiéru koncem listopadu, jí hraje manžela Tomáš Matonoha, který na rozdíl od Žilkové žije přes dvacet let v jediném manželství - s Lucií Benešovou. Veronice jde po krku, objedná si její vraždu a ona zase jeho. „Já si myslím, že Gregor je typický příživník, vyžírka. Klasický nefachčenko, který se dobře oženil s bohatou úspěšnou ženou a doslova a do písmena zneužívá všeho, čeho se zneužit dá,“ představuje herec svoji postavu.

Lucie Benešová a Tomáš Matonoha

„Je to taková chytrá komedie, jejíž klíč spočívá v různých právnických smlouvách a věcech, které když se zkombinují, nabízejí zajímavé možnosti. Takže lidi začnou jinak přemýšlet, měnit svoje hodnoty a pak jsou, jak se říká z minuty na minutu, ochotni zavraždit kohokoli pro cokoliv,“ popisuje Matonoha.

On předmanželskou smlouvu nemá a dokonce nezná nikoho, kdo by ji měl. „Já se ženil v době, kdy jsem nebyl zámožný, neměl jsem skoro nic. Ale dokážu si představit, že když si někdo v určité finanční kondici bere někoho, kdo v té kondici není, tak k takové smlouvě může mít důvod. Protože člověk nikdy neví, co se přihodí. Po deseti, patnácti, dvaceti letech se mnohé vztahy natolik změní, že předmanželská smlouva je pak velkou záchrannou brzdou pro toho, kdo do manželství vložil podstatně víc financí než ten druhý,“ dodává.

Takhle se ke mně nikdy žádný muž nechoval, říká Žilková o vztahu s Hubačem

