Máme s manželem skvělý sex, dělejte to jako my, radí herečka Naomi Wattsová

Naomi Wattsová se netají „skvělým sexem“ se svým manželem. Nezastírá však, že jí sexuální život na čas zkomplikovala předčasná menopauza, kterou si prošla už ve 36 letech.

Herečka se za Billyho Crudupa, hvězdu filmu Jíst, modlit se, milovat, provdala začátkem letošního června po šestiletém vztahu. Prozradila, že jsou stále v „líbánkové fázi“.

Během panelové diskuze o menopauze s lékařkami Suzanne Fenskeovou a Somi Javaidovou herečka vysvětlila, že „největším klíčem“ v jejich vztahu je velmi otevřená komunikace a schopnost nebát se popsat, co člověk v sexu chce a potřebuje. To vedlo podle Wattsové v jejím případě vždy k tomu, že měli s manželem „skvělý sex“.

„Dělejte to jako my, mluvte otevřeně o všem, co se týká sexu. Pokud to nedokážete při běžné komunikaci, zkuste se trochu odvázat při postelových hrátkách. Zašeptejte partnerovi, po čem toužíte,“ radí.

Manželé Billy Crudup a Naomi Wattsová

Herečka již dříve prozradila, že před čtyřicítkou prošla předčasnou menopauzou a měla pocit, že se jí celý život vymkl z rukou kvůli nekončícím návalům horka a pravidelným extrémním výkyvům nálad.

„Existují různé komplikace, lidé stále řeší, jak si i ve vyšším věku udržet sex a libido při životě. Ale někdy má menopauza zcela opačný efekt. Ve skutečnosti si myslím, že kdysi, několik generací zpátky, tu byla hysterie, kvůli které byly některé starší ženy vyžadující sex považovány za nymfomanky. Jako bychom byly jen bláznivé staré vrány, které chtějí příliš mnoho sexu,“ řekla Wattsová.

„Já osobně si myslím, že sex se pro mnohé ženy stane příjemnějším a uvolněnějším například tehdy, když se zbaví strachu z toho, že při něm mohou otěhotnět. Mám na mysli samozřejmě tehdy, když dobře vědí, že na to právě není ten správný čas,“ dodala Wattsová.

