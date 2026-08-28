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Je mi jedno, kdo jak vypadá. Dívám se do očí, říká Monika Timková z nahé seznamky

Daniela Prokopová
  20:00

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Česko-slovenskou verzi populární nahé seznamovací reality show Naked Attraction bude moderovat herečka Monika Timková. | foto: ÓČKO

Dočetla jsem se, že konkurz na moderátorku televizní seznamovací show Monika Timková vyhrála, protože nikoho nesoudí, umí vytvořit atmosféru, v níž se lidi kolem ní cítí dobře, a má smysl pro humor. A pak jsem se s ní jednoho slunečného dopoledne sešla a ověřila si to na vlastní kůži.

Poslední rok vás diváci mají možnost vídat coby moderátorku Naked Attraction Česko & Slovensko. Během přípravy na rozhovor jsem se kolegů a známých ptala, zda pořad sledují, tak se zeptám i vás: Díváte se na Naked Attraction?
Podívala jsem se na část první řady, abych věděla, jak pořad vypadá na obrazovce, a hlavně jak vypadám já. Sice je pro mě těžké se sama na sebe dívat, ale potřebovala jsem zjistit, v čem bych se měla zlepšit. Ze stejného důvodu se teď chystám zhlédnout i díly, které jsem zatím neviděla, a navíc všechny možné zahraniční verze pořadu, protože v září budeme točit další řadu a chci udělat maximum pro to, abych byla lepší a lepší.

Bohužel se setkávám i s názorem, že náš pořad je tím, že ukazuje nahá těla, nechutný. Ale co je nechutného na přirozenosti?

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