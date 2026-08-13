Žena potřebuje vrbu a soudce v jednom, říká Marta Dancingerová

„Ale zkracuji, protože mě to baví,“ vysvětluje herečka, proč je ostříhaná „na kluka“. Podobný účes nosila už na vysoké škole.
Jak si s krátkými vlasy poradí na své domovské scéně v Činoherním klubu Ve Smečkách, je otázkou. „Myslím, že to v divadle vadit nebude. Teď mám v repertoáru samé současné role, takže je to v pohodě. Ale uvidím, nechala jsem se ostříhat na konci sezony a říkala si, že si s tím trošku pohraju. A na Shakespearovských slavnostech jsme zjistili, že i s tak krátkými vlasy se toho dá udělat docela dost. Když se to zvedne, natupíruje nebo naopak uhladí… Je to docela variabilní, takže se toho nebojím,“ říká herečka, kterou diváci můžou znát mimo jiné z Kriminálky Anděl, v níž hraje poručici Anetu Kolářovou. Energickou drzounku, nejmladší členku týmu, která je tak trochu pankačka a chlap.
Ve skutečnosti působí Dancingerová i s krátkými vlasy žensky. A navíc má figuru, která nedoznává změn. Že by se po prázdninách nevešla do kostýmů, jí zatím nikdy nehrozilo. „Ale třeba to přijde. Všichni mě straší, že ten nejkritičtější věk ohledně váhy je v období premenopauzy a menopauzy. Ale na tu mám ještě chvilku čas,“ říká Dancingerová, které je pětatřicet.
Stav přeplněného žaludku jí nedělá dobře, ale přehnaně dietně se taky nestravuje. „Ujíždím na sladkostech. Být to na mně, tak se v podstatě celý den láduju jenom sladkým jídlem,“ říká. Vyhrávají u ní snídaně typu müssli, kaše, sirup, ovoce. „A jednou za léto si musím dát kynuté knedlíky s horou tvarohu a másla anebo se strouhankou. A když to v tom másle neplave, nejsem dostatečně spokojená, takže to musí být opravdu echt,“ překvapuje.
S Kriminálkou Anděl je spojená už druhým rokem. „Natáčení letošní série pro mě bylo pracovně pohodovější a lepší než té loňské. Možná to bylo tím, že už jsem věděla, do čeho jdu, ale i ty příběhy a scénáře mi přišly v něčem zajímavější. Každopádně jsem si to užila. Točili jsme půl roku a byla to smršť, strašně rychle nám to uteklo,“ vzpomíná.
Její devítiletý syn se na maminku v televizi nedívá. Zatím ho zajímají spíš pohádky. I pro něj herečka napsala knihu Nikolas a tajemství Snozemě. „Ale moji rodiče Kriminálku Anděl sledují. Nedá jim to nepodívat se na cokoliv, v čem hraji,“ říká Dancingerová.
V současné době pracuje na románu. „Zrovna jsem měla fázi, kterou zná asi každý autor. Něco jsem napsala, pak jsem si dala pauzu, a když jsem se k textu po čtyřech měsících vrátila, nebyla jsem schopná se do toho stylu dostat. Hrozně jsem se s tím trápila. Dva tři dny jsem si to dokola pročítala, až jsem to celé smazala a začala znovu. Ale nemrzí mě to, naopak, vím, že jsem udělala dobře,“ říká.
Tentokrát půjde o román určený dospělým. „Ten příběh bude o dvou kamarádkách a celoživotním přátelství. Takovém, co nezná hranic, když jde o to sdělit té druhé pravdu do očí. Tyto ženy se nebojí říct si opravdu všechno, i zraňující věci. Ale já mám pocit, že takový člověk je nenahraditelný. I když vás někdy tou pravdou štve, je neodmyslitelnou součástí života a bez něj by to nebylo ono,“ vypráví.
„Já takovou upřímnou kamarádku mám. A vidím to i ve svém okolí, že hodně žen potřebuje mít vrbu i soudce, který se nebojí říct: Hele, teď jsi trošku ulítla,“ popisuje vztah, který jí byl inspirací ke psaní. „Ale nejde o žádnou moji autobiografii,“ upřesňuje.
Prázdniny strávila herečka doma i v zahraničí. „Záměrně jsem si vzala všechny zájezdy se Shakespearovskými slavnostmi, protože jsem si říkala, že si z nich udělám poznávací tour po Česku. Ale hráli jsme i v Bratislavě. Se synem jsme byli v Chorvatsku a ještě jednou tam pojedeme. Takže máme pohodové léto. Naordinovala jsem si volno a funguje to suprově,“ pochvaluje si.
Oba si oblíbili paddleboard. Syn navíc lovil mušličky. „Ono jich už moc na tom mořském dně není, tak měl radost i z pouhého úlomku, který našel. Pro něj to byl úplný poklad. A mě baví pozorovat tu jeho radost. Myslím si, že časem bude čím dál náročnější vymyslet mu u vody takovou zábavu,“ uvažuje.
Brzy začne pro Novu točit další projekt a tentokrát nebude právě pozitivní postavou. „Měla bych hrát nepříjemnou protivnou advokátku. Ale tím, že mám na svém kontě hodně holek ‚správňaček‘, tak se na to docela těším,“ říká Dancingerová, jejíž předloktí zdobí obrázek bojovníčka. „To je kresba mého syna. Takový jeho signifikantní znak. Jednu dobu ho pořád někam kreslil. Otevřela jsem diář nebo sešitek a měla jsem tam bojovníčka. Tak jsem si ho nechala vytetovat,“ prozrazuje.
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20. ledna 2023