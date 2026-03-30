Jitka Smutná vzbudila velkou pozornost veřejnosti už v roce 2009, kdy veřejně přiznala vztah se ženou. Tento krok přišel tehdy po téměř třicetiletém manželství s kameramanem Jaromírem Nekudou, se kterým má dvě děti.
„Netušila jsem, že mě potká tak prudký cit, navíc v pokročilém věku. Taková věc se nedá dlouho skrývat, musíte s barvou ven, takže jsme v roce 2009 udělaly veřejný coming out,“ popsala Jitka Smutná v rozhovoru pro Magazín DNES. Dlouhá léta pak tvořila pár se spisovatelkou Petrou Braunovou.
Být lesbou není žádná strašidelná věc, říká herečka Jitka Smutná
Její coming out vyvolal silné reakce, od podpory až po kritiku, přičemž sama herečka později přiznala, že nejtěžší pro ni nebyly reakce veřejnosti, ale dopad celé situace na její rodinu.
Mít vedle sebe ženu pro ni znamenalo zažít nepoznané pocity štěstí. Zvýšilo jí to sebevědomí a jak říká, po zveřejnění se stala odvážnější a uvolněnější. „Zato mě srážela reakce bulváru, skutečnost, že jsem pro některá média přestala být herečkou a stala se hlavně lesbou. Těchto textů ještě přibylo, když jsme se s partnerkou po sedmi letech rozešly,“ uvedla.
Momentálně je po rozchodu opět single. „Měla jsem partnerku, ale už nemám. Nejsem zadaná, a přesto je mi skvěle. Osamoceně se ale rozhodně necítím, mám okolo sebe rodinu, tři vnoučata, přátele a spoustu práce,“ svěřila se deníku Blesk herečka po tiskové konferenci v Divadle Kalich, kde hraje v komedii Opona nahoru.
Svého někdejšího coming outu nelituje i přesto, že pro bulvár už podle jejích slov není Jitka Smutná – herečka, ale Jitka Smutná – lesba. „Žijeme ve 21. století a že je na čase se smířit s tím, že existují různé preference milostných vztahů. Nemůžete pořád žít ve strachu z médií, neustále se korigovat a neříkat věci jen proto, že je média mohou zneužít. Nebo proto, že budou na sociálních sítích někteří lidé pod vaše rozhovory psát nenávistné komentáře. Já se jich bát nebudu, já se jim nepoddám,“ řekla v rozhovoru pro Týdeník Televize.
Jitka Smutná se narodila 16. dubna 1952 v Praze. Vystudovala DAMU a její první angažmá bylo v Pardubicích. Následovala Ostrava, kde strávila čtrnáct let. Po revoluci se stala členkou činohry Národního divadla a následovala Městská divadla pražská. Dnes účinkuje například na scénách Vršovického divadla MANA, Divadla Ungelt.
Hrála v dlouhé řadě filmů, např. Srdce na dlani, Milada, Otesánek či Návrat idiota, a ve snímku zahraniční produkce Úkryt v zoo. Ze seriálů připomeňme Hvězdy nad hlavou, Ohnivý kuře nebo Vinaři, Ulice, Cesty domů. Vystupuje s kapelou Rodinná fúze, pro kterou píše texty či s kytaristou Milanem Kramarovičem.