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Přítel Jennifer Anistonové poprvé otevřeně promluvil o jejich vztahu

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  11:51
Jennifer Anistonová a Jim Curtis (5. března 2026)

Jennifer Anistonová a Jim Curtis (5. března 2026) | foto: Instagram / Jennifer Aniston

Jim Curtis v New Yorku (1. září 2026)
Jennifer Anistonová a Jim Curtis v Malibu (19. srpna 2025)
Jennifer Anistonová a JIm Curtis (3. listopadu 2025)
Jim Curtis v New Yorku (9. září 2025)
37 fotografií
Jennifer Anistonová (57) si pečlivě stráží své soukromí. O to vzácnější je rozhovor jejího přítele Jima Curtise (50), ve kterém se mimo jiné rozpovídal o jejích vztahu. Hypnoterapeut herečku popsal jako srdečnou, laskavou a milující ženu. Prozradil také, jak ho přijali její nejbližší přátelé.

Anistonová a Curtis spolu podle dostupných informací chodí už druhý rok. Poprvé je paparazzi zachytili loni v létě během výletu na jachtě na Mallorce, kam je doprovodili herec a režisér Jason Bateman s manželkou Amandou Ankou a její bývalá herecká kolegyně z Přátel Courteney Coxová. Na veřejnost spolu poprvé vyrazili v listopadu, když Anistonová získala ocenění od magazínu Elle.

Anistonová v plavkách si užívala na jachtě s partnerem, Coxovou i Pascalem

Herečcini přátelé na Curtise podle jeho slov udělali velký dojem. „Cítím neuvěřitelné požehnání, že jsem součástí téhle rodiny a že mě do ní přijali,“ řekl o lidech, které označil za skupinu nejlepších přátel, kteří jsou jako rodina. Do ní patří kromě Batemana a Coxové také třeba herečka Lisa Kudrowová nebo herec Adam Sandler.

Curtis také poprvé otevřeněji popsal samotný vztah s Anistonovou. „Je to velmi vyrovnaná, otevřená, starostlivá, laskavá a milující žena. Mám velké štěstí, že mohu být ve vztahu s někým takovým,“ řekl a dodal, že jejich vztah se vyvíjí opravdu dobře.

Jennifer Anistonová a JIm Curtis (3. listopadu 2025)

Anistonová se ke vztahu s Curtisem moc nevyjadřuje, v listopadovém rozhovoru pro Elle ho však označila za „naprosto výjimečného“ a ocenila jeho práci hypnoterapeuta, která podle ní pomáhá lidem překonávat traumata a posunout se v životě dál.

„Je velmi výjimečný, velmi normální a velmi laskavý. Chce pomáhat lidem uzdravit se, překonat traumata a stagnaci a udělat si ve věcech jasno. Je krásné zasvětit něčemu takovému život,“ prohlásila tenkrát herečka.

14. ledna 2026
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