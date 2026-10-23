Je megaposedlá, taková tryskomyš, říká Malásek o Morávkové. Oslavili perlovou svatbu

Petr Malásek o žádosti o ruku i těhotenství
NAŠE NEJVĚTŠÍ HÁDKA
My jsme se nikdy nepohádali.
(Dana: Petr je zcela nehádavý typ.)
Umíme si věci vysvětlit. Taky je pravda, že jsme oba hodně pryč. Kolikrát se doma potkáme třeba až v jedenáct večer, a to už přece není čas na hádání. Když je jeden pryč, druhý na něj čeká.
(Dana: Petr je tak hodný, že když vstávám v půl čtvrté do Snídaně, vstává se mnou. Až odejdu, jde si zase lehnout. Krásné gesto.)
Gesto starce, který už tak dobře nespí.
(Dana: Ale prosím tě.)
Petr Malásek
Uznávaný umělec skládá pro televizi, film i divadlo. Dvakrát byl nominován na Českého lva. Ke klavíru často usedá i při koncertech, mnoho let doprovází Lucii Bílou. Dřív takhle spolupracoval třeba s Hanou Hegerovou. Nadání měl po kom zdědit, jeho tatínkem byl skvělý pianista a skladatel Jiří Malásek. S Danou má osmadvacetiletého syna Petra.
JAKÉ MÁME TRADICE
Není rok, abychom na Prvního máje nešli na Petřín. Na výročí svatby vždycky vyrazíme na Vyšehrad, kde jsme se brali.
(Dana: Moc nás potěšilo, že jste nás dnes fotili u řeky a za námi byl vidět právě Vyšehrad.)
Milujeme Vánoce, vždycky vyrazíme na Louskáčka, ve kterém dokonce Dana kdysi tančila.
ZA CO DANU OBDIVUJU
Mám rád posedlé lidi a Dana je megaposedlá, taková tryskomyš. A stejně tak mám rád silné ženy, kterých jsem potkal hodně. Moje máma držela domácnost pohromadě. To ona se mnou cvičila na piano. Spolupracoval jsem s paní Hegerovou, pracuju s Luckou Bílou... A k silným ženám patří i Dana.
JAK TO CELÉ ZAČALO
Dohromady jsme se dali při práci na muzikálu Kabaret. Moc se mi do toho nechtělo, ale přemluvilo mě právě to, že choreografii měla na starosti Dana. Předtím jsme se totiž viděli na akci v Olomouci, kde jsme po sobě pomrkávali. A Kabaret sliboval práci dost natěsno. Druhý den jsem ji požádal o ruku.
KDE MI OZNÁMILA TĚHOTENSTVÍ
Vrátil jsem se z náročného zájezdu v Německu, neupravený, zarostlý. Doma jsem našel vzkaz od Dany, že je v nemocnici. Tak jsem hned jel za ní. A tam jsem narazil na nevraživé pohledy. Danu odvezli, protože omdlela a odřela se ve tváři. V nemocnici si mysleli, že ji biju. A já tuhle představu svým vzhledem dost podpořil. Omdlela, protože byla těhotná, jak jsem se dozvěděl.
CO NIKDY NEVYNECHÁME
Ať přijedeme kamkoli, hned se sháníme po vstupenkách do divadla, na operu, balet, muzikál... Je tak hezké vidět, když někdo něco umí. A nemusí jít jen o umění. Rád pozoruju i řemeslníky.
MŮJ NÁVRAT DO DĚTSTVÍ
Na Fidlovačce začínají hrát Dámu na kolejích. Dělat pro tohle představení hudbu pro mě bylo speciální, protože k filmu ji složil táta. Kdykoliv tu muziku slyším, vybaví se mi dětství. Myslím, že v divadle vznikla fajn aktualizovaná a ne znásilněná verze, něčím posunutá do dnešní doby.
Dana Morávková o výročí i kabelkách
JAK OSLAVÍME VÝROČÍ
Oba hrajeme, takže místo večeře zajdeme na snídani. A pak se aspoň na chvilku vydáme na Vyšehrad, kde jsme se brali. Až se nám uvolní místa v diářích, zmizíme někam pryč a oslavíme výročí ještě dodatečně.
Dana Morávková
S Petrem jsou jedním z nejharmoničtějších párů českého showbyznysu, 18. října oslavili třicet let od svatby. „Prostě jsme si dobře vybrali,“ usmívá se. Ve filmu, televizi i divadle odehrála nespočet rolí. Taky moderuje – provází Snídaní s Novou. Kdysi se věnovala krasobruslení, byla juniorskou mistryní republiky. To ji přivedlo k tvorbě choreografií.
CO MI PETR ŘEKL PŘI SVATBĚ
Když jsme se brali, řekl, že s někým, jako jsem já, by byl šťastný i v Temešváru. A tak jsme při dvacetiletém výročí vyrazili do tohohle rumunského města. Přiznávám, že jsem z toho měla trochu strach, ale bylo to tam nádherné. Lidi jsou absolutně úžasní. Koupila jsem si na památku šátek a pletené ponožky. Dodnes to mám schované.
V ČEM SE LIŠÍME
Petr má rád improvizaci, já řád.
(Petr: Dana někdy trochu rozdýchává moje motto, že všechno nějak dopadne.)
Muži všeobecně neradi řeší. Kdysi jsme měli doma na zdi flek od zatékání. Když jsem po Petrovi chtěla, aby ho přemaloval, řekl mi, ať se dívám na druhou stranu.
(Petr: Vždyť to bylo jen na chodbě.)
Tak jsem to přetřela sama. Myslíte, že si toho při návratu domů všiml?
ZA CO SI HO NEJVÍC VÁŽÍM
Úplně za všechno. Pro mě je obrovsky důležité, že mám parťáka na život, na hezké i těžké chvíle. Petr je můj největší kamarád. A na to, co umí, zůstává normální a skromný. Je prostě lidský.
(Petr: Člověk si musí uvědomovat, že s každou další prací začíná od začátku. Úspěch je hrozně pomíjivá věc.)
KOLIK MÁM KABELEK
To se snad ani nedá spočítat. Podívejte na tuhle, co jsem si vzala dneska. Do té narvete obývák. Už čtrnáctým rokem spolupracuju se značkou Elega, navrhuju pro ni. Baví mě, že výsledkem je hmatatelná práce. Proto mnoho herců maluje nebo píše knihy.
(Petr: Já proto miluju štípat dříví nebo sekat zahradu.)
Hm, a že to teda neděláš?
(Petr: Ale dělám. Někdy.)
ČEMU SE VĚNUJE SYN
Studoval v Anglii literaturu, kreativní psaní a žurnalistiku a právě tu si vybral. Je novinář a je tak neuvěřitelně šťastný. Píše do hudebního časopisu o rapu, který vždycky miloval. Novinařina je krásná práce. Byla to moje záložní volba, kdyby nevyšly přijímačky na DAMU. Teď k ní hodně přičichávám díky moderování.
KAM TEĎ ČASTO JEZDÍM
S herci z mosteckého divadla máme roztočený film – moderního Hamleta. Takže jsem hodně na severu Čech a poznávám, jak jsou krásné.
(Petr: Dana točila na zámku Jezeří, kam jsem ji vezl. Místo s neuvěřitelným kouzlem. Já mám ten region projetý na motorce, rád bych se po něm projel i na kole.)
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6. března 2024