Jsem gay, oznámil v 53 letech bratr Angeliny Jolie James Haven

James Haven a Romi Imbelli se vzali v srpnu 2024. V té době se znali více než 20 let. Později vyšlo najevo, že jen o 15 dní později Imbelli podala žádost o anulování manželství.
Nyní oba promluvili během živého vysílání na Substacku. „Dnes je nový den. Můžeme být čímkoliv, a ty, drahoušku, co jsi zač?“ řekla Imbelli.
Haven se tomu zasmál a řekl: „Je tohle ta narážka? Jsem gay.“
Pak přečetl prohlášení, v němž celou věc více ozřejmil. „Když jsem byl malý kluk, byl jsem naprosto posedlý disneyovskými princeznami. Tajně jsem si na tváře nanášel třpytky, řasenku na řasy a v těch chvílích jsem se cítil kouzelně,“ přiznal.
„Nikdy nešlo o to předstírat, že jsem někdo jiný. Šlo o to nechat zářit část sebe sama, která tam vždycky byla,“ prozradil s tím, že nyní je připraven říct pravdu.
„Ne proto, že by se změnil, ale proto, že ho unavuje skrývat se. Coming out neznamená stát se někým novým, ale umožnit všem ostatním setkat se s osobou, která tu s nimi byla celou dobu,“ dodala jeho exmanželka, která prý měla pocit, že je gay, když se vzali, ale nechtěla si to sama přiznat.
„Nechtěla jsem to vidět. Nechtěla jsem tomu věřit. Věděla jsem to a chtěla jsem tě podporovat a milovat. A pak jsem tomu nechtěla věřit, protože by to znamenalo, že bych tě v této roli ztratila, což jsem nemohla,“ řekla s tím, že Havena stále považuje za svého životního partnera. „Budeme spolu žít život. Nejsi můj blízký přítel. Jsi moje láska. A náhodou jsi gay.“
„Doufám, že moje rodina a ostatní si zvolí lásku před strachem, porozumění před soudem a spojení před přesvědčeními, která nás možná oddělovala. Doufám, že se dokážou podívat za nálepky a prostě mě uvidí se stejným srdcem, stejným smíchem, stejnou duší, kterou vždycky znali,“ věří James Haven. Později ještě dodal, že začíná novou kapitolu svého života.
Syn Jona Voighta a Marcheline Bertrandové je také herec. James Haven a jeho slavnější sestra Angelina Jolie se nechvalně proslavili kontroverzním polibkem na Oscarech a Zlatých glóbech v roce 2000.