Ethan Hawke režíroval sexuální scény dcery, kterou má s Umou Thurmanovou

Otec s dcerou o svých zážitcích z natáčení promluvili v rozhovoru pro magazín Variety. Sexuální scénu brali oba v pohodě a s jejím točením problém neměli. „Myslím, že divné to bylo spíš pro ně,“ prohodil Ethan Hawke na adresu Rafaela Casala a Coopera Hoffmana, kteří ve filmu hrají role nápadníků postav ze spisovatelčiných příběhů.

Maya Hawke ve filmu totiž hraje spisovatelku Flannery O’Connorovou, která psala prózu z prostředí amerického Jihu. Sama autorka v tomto snímku žádný románek nemá, ale v milostných scénách se zmíněnými dvěma muži přesto figuruje. „Zajistili jsme jim koordinátora intimity, aby si připadali bezpečně a komfortně a neměli pocit, že je někdo špehuje,“ řekla Maya Hawke.

Maya Hawke (Toronto, 11. září 2023)

„Jako třeba nějaký podivný fotřík,“ dodal hned se smíchem její otec, který ohledně režírování scén, v nichž se svléká jeho dcera, prohlásil, že to neřešil. „Bylo mi to jedno.“

Maya Hawke se také svěřila s tím, že po přečtení některých spisovatelčiných povídek se dokázala lépe vcítit do její role. „Tahle očividně nadaná a chytrá mladá žena měla neustálý strach, že není dost dobrá. A přitom chtěla být co nejlepší. I já chtěla být co nejlepší a dost jsem se bála, že v tom, co mě baví nejvíc, budu příšerná,“ dodala herečka, která hrála v seriálech Malé ženy a Stranger Things nebo ve filmech Tenkrát v Hollywoodu či Pomsta na druhou.

Přestože datum premiéry v kinech ještě stanoveno nebylo, poprvé měli diváci možnost vidět snímek Wildcat 1. září na coloradském filmovém festivalu Telluride.