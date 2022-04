Není to zlatokopka, říká herec Van Dyke o manželce mladší o 46 let

Dick Van Dyke se ženil v 86 letech. Jeho vyvolené, vizážistce Arlen Silverové bylo tehdy čtyřicet let. Seznámili se na předávání filmových cen SAG v roce 2007, kde měl herec udělit ocenění za celoživotní přínos své herecké kolegyni Julii Andrewsové.

Van Dyke měl dle vlastních slov zpočátku obavy, zda veřejnost nebude jeho mladší partnerku vnímat jako pouhou zlatokopku, tedy ženu, které jde ve skutečnosti jen o jeho peníze a ne o lásku. V rozhovoru pro časopis Closer Weekly však uvádí, že realita potvrdila naprostý opak a věkově nesourodý pár si ve skutečnosti velmi dobře rozumí.

„Není to zlatokopka. Máme stejný postoj k životu. Ona si prostě umí jak se patří užívat. Miluje zpěv a tanec, takže tohle spolu děláme skoro denně. Je to prostě moje zlatíčko,“ rozplývá se herec. Právě o 46 let mladší manželce prý vděčí za své současné štěstí a vitalitu.

Arlene Silverová rovněž nešetří chválou na adresu svého manžela. „On je úplně dokonalá lidská bytost. Nikdy jsem nepotkala nikoho tak veselého, svérázného a úžasného. Je pro mě lékem na všechny chmury,“ svěřila se.

„Bál jsem se kdysi, že se rozkřikne, jak si hollywoodská zlatokopka bere zoufalého poblázněného staříka. Nakonec to ale nikdo nikdy netvrdil,“ dodává spokojený Dick Van Dyke.

Herec má za sebou téměř čtyřicet let trvající manželství s Margie Willettovou, následované víc než třiceti lety vztahu s herečkou Michelle Triolou Marvinovou. Ta zesnula roku 2009.

VIDEO: Herec Dick Van Dyke je i ve svých 96 letech ve formě: