Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

  21:57
Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.
Jiří Vymětal a Daniel Krejčík

Jiří Vymětal a Daniel Krejčík | foto: Pavel Dvořák, Tilen Vajt

Daniel Krejčík a jeho přítel Jiří Vymětal (30. března 2025)
Daniel Krejčík s partnerem Jiřím
Daniel Krejčík, Jiří Vymětal
Daniel Krejčík s novou láskou.
„Vzali jsme se. 8. 8. 2025. Ve 13:13 jsme si řekli ‚ano‘. Já a Jířa. Na poli u boží muky, s výhledem na Svatý Kopeček. Jen my. A ti nejbližší. Žádná pompéznost. Přijeli jsme na kole. Oddávalo nás ticho, příroda a paní matrikářka. Hosty dělali zajíci. A naštěstí nikde žádný kombajn,“ prozradil herec na Instagramu.

Herci šla za svědka kolegyně Jitka Schneiderová. Jiří Vymětal měl na sobě hanácký kroj, starý přes sto let. „Byl nádherný, je to nejkrásnější šohaj ve vesmíru. Já měl na sobě jeho oči. A to mi stačilo, abych si taky připadl nejkrásnější. A pak hudba. Když jsme šli k oltáři, zpívala nám Anička Slováčková ‚Nepopsanou‘. Slíbila mi to, když jsme se viděli naposledy. Že nám zazpívá na svatbě. A slib splnila. Byla tam. A já si uvědomil, že některý věci jsou fakt silnější než smrt. Že láska se dá slyšet, i když už není vidět,“ napsal.

Nechybělo ani karaoke v podání ženichů. „Slíbili jsme si navždy. Protože když to člověk ví hned, není co odkládat. První pohled byl odpověď. A nebyla jen moje – byl to pohled, který se setkal. On věděl stejně jako já. A v tu chvíli začal příběh, který už nikdy nepůjde vymazat. Když nás paní oddávající prohlásila za manžele, dali jsme si (nevím proč!) placáka. A pak nejkrásnější pusu,“ přidal další podrobnosti s tím, že si změnil i příjmení.

„Jmenuju se teď Daniel Vymětal Krejčík. Přijali jsme jedno společný příjmení. Byla to nejkrásnější svatba, na který jsem kdy byl. A nejkrásnější den celýho mýho života. Amen,“ dodal.

Daniel Krejčík před Jiřím Vymětalem chvíli chodil s marketérem Tomášem Jirkou. Předtím skoro sedm let tvořil pár s bývalým politikem Matějem Stropnickým. Začátkem roku 2024 ale oznámili, že se rozešli. Byli spolu skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika údajně skončil kvůli nevěře se ženou, které se měl dopustit někdejší šéf Strany zelených.

