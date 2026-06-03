Nepotřebuji hledat viníka ani oběť, říká Vymětal k rozvodu s Krejčíkem

„Dnes cítím, že nastal čas napsat několik vět. Nemám rád černobílý svět. Vždy jsem se snažil vidět život v co nejvíce barvách. Ve všem špatném hledat něco dobrého a ve všem dobrém nezapomenout, že netrvá věčně. A vztahy nejsou výjimkou. Přinášejí chvíle, které nás naplňují radostí, stejně jako období, která prověřují naši sílu. A právě ty krásné okamžiky nám často pomáhají zvládnout i ty nejtěžší. Nedovolí, aby se celý příběh zpětně zabarvil jen do odstínů černé. Vážím si lásky, kterou jsem prožil,“ začal Jiří Vymětal svůj příspěvek.
Dlouho si prý kladl otázku, kdo může za rozpad vztahu, ale dnes už si ji neklade. Jak říká, nepotřebuje hledat viníka ani oběť. „Pokud v tomto příběhu někdo zůstal zklamaný, pak jsme to byli oba. Každý jinak. Ale oba. To, co bylo krásné, si chci uchovat. To, co bolelo, přijímám jako součást života. Některé věci si podle mého názoru zaslouží zůstat mezi lidmi, kteří je skutečně prožili,“ prohlásil.
Jejich vztah utrpěl zřejmě i kvůli tomu, že se Jiří Vymětal loni stal otcem, jak prozradil. „Můj svět tím na čas utrpěl. Neztratil však své barvy. Od listopadu je nacházím v očích svého syna. A možná právě proto se dokážu dívat dopředu s větším klidem, než bych si kdy dokázal představit. A taky s vědomím, že některé kapitoly nekončí proto, že by byly bezcenné. Končí proto, že naplnily svůj smysl,“ dodal ředitel školy.
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Rozvádím se. Co jsem zažil, bylo daleko za hranicí lásky, říká Daniel Krejčík
Herec Daniel Krejčík v úterý 2. června prozradil, že se po necelém roce rozvádí. Sledující na sítích mimo jiné požádal o respektování soukromí. „Po svatbě jsem postupně zjistil, že náš vztah není tím bezpečným místem, za které jsem ho považoval. To, co jsem v něm za poslední měsíc zažil, bylo daleko za hranicí toho, co si pod láskou představuji. Mrzí mě, že jsme některé vlastní hranice začal brát vážně až ve chvíli, kdy byly dávno překročené,“ napsal herec na Instagramu.
Dodal, že žádné detaily k tomu říkat nechce. Jsou věci, které do veřejného prostoru prostě nepatří. Některé příběhy mají podle něj zůstat za zavřenými dveřmi.
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1. září 2025