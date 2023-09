Nejvíc sexy muž Evans se oženil. Vzal si o šestnáct let mladší herečku

Chris Evans a Alba Baptista se vzali na soukromém pozemku v Cape Cod v Massachusetts a na veselce měli hvězdné hosty. Nechyběli jeho kolegové z marvelovek Robert Downey Jr. s manželkou Susan, Chris Hemsworth s chotí Elsou Pataky nebo Jeremy Renner. Dorazili také John Krasinski a jeho manželka Emily Bluntová.

Evans a Baptista potvrdili teprve loni v listopadu, že tvoří pár. Už tenkrát ovšem spolu chodili více než rok.

Portugalská herečka Alba Baptista mluví pěti jazyky. Je dcerou brazilského inženýra a portugalské překladatelky. V roce 2022 hrála ve filmu Paní Harrisová jede do Paříže, známá je také díky své roli v seriálu Válečná jeptiška společnosti Netflix. V roce 2021 dostala na festivalu v Berlíně cenu pro vycházející hvězdy.

Chris Evans má na svém kontě filmy jako Bulšit, Fantastická čtyřka, Captain America: První Avenger, The Avengers, Noc v New Yorku, Na nože, K zemi hleď!, Rakeťák, The Gray Man nebo Obchodníci s bolestí.

Loni ho magazín People označil za nejvíc sexy muže světa. Herec tenkrát prohlásil, že je velmi spokojený a zaměřuje se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, na trávení času se svými blízkými.

„To je přesně to, co chci: manželka, děti, budování rodiny. Když čtete o většině nejlepších umělců, ať už jde o herce, malíře, spisovatele, většina z nich přiznává, že to nebyla práce, kterou udělali, že jsou na ni nejvíce hrdí. Bylo to o vztazích, rodinách, která vytvořili, lásce, kterou našli, lásce, kterou sdíleli,“ prohlásil tenkrát.