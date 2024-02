Sexuálních scén je zbytečně moc, míní Cavill. Omlouval se kolegyni za erekci

„Existují případy, kdy milostná scéna skutečně prospěje filmu, ne jen divákům – ale poslední dobou je jich prostě moc,“ nechal se slyšet Cavill, který bývá nazýván nejhezčím mužem v Hollywoodu. „Člověk si říká, jestli je to vážně nutné. Jaký to má smysl kromě toho, že prostě najednou je vidět zmítání nahých těl,“ řekl v podcastu Happy Sad Confused.

„Je to až nepohodlné, říkáte si – tady už nejde o herecký výkon. To není pro zbytek filmu nijak významné. Co to má za smysl kromě toho, že najednou vidíte nahého člověka,“ podotýká.

V rozhovoru pro magazín Men‘s Fitness před osmi lety zmínil, že jednou se mu při takovém natáčení stala i poměrně nepříjemná „nehoda“. „Jedno děvče na mě mělo sedět, měla vážně krásná prsa a já si nestačil porovnat svoje… věci tak, aby se nic nestalo. A jak se o mě pořád otírala, trochu mi houpnul. Musel jsem se pak hrozně omlouvat,“ přiznává. „Není to příjemné, když mezi profesionálními herci někdo dostane erekci. To prostě není přijatelné.“

V reálném životě Cavill již více než dva roky chodí s televizní producentkou Natalie Viscusovou. Nejnověji se spolu objevili na premiéře Cavillova nového filmu Argylle, kde hraje literární postavu tajného agenta.

Svůj vztah oznámili v dubnu 2021, kdy na svých profilech poprvé sdíleli společnou fotku. Po červeném koberci se pak spolu prošli v říjnu následujícího roku, kdy měl premiéru jiný Cavillův snímek – pokračování filmu Enola Holmes.