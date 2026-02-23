Na své první seznámení s manželem vzpomínala Helena Vondráčková v rozhovoru pro ÓČKO TV. Martin Michal zpěvačku poprvé okouzlil na letišti a to v uniformě pilota. Dohromady se však dali až o poznání později, a to díky fotbalovému klubu Amfora, kde oba hráli.
„Letěla jsem tehdy na dovolenou s kamarádkou z Berlína. Byly jsme Martinovi představené, protože letěl jako druhý pilot. Přišli nás s kolegou pozdravit na letišti a my jsme na něm mohly oči nechat. Strašně mu to seklo, a když oba odešli, podívaly jsme se na sebe s kamarádkou a udělaly jsme pochvalné: Hmm! V uniformě mu to neuvěřitelně slušelo. Musím říct, že to byl fakt fešák,“ vzpomínala Helena Vondráčková v roce 2024 během rozhovoru v pořadu STAR STORY na ÓČKO STAR.
„Na letišti to bylo jen krátké setkání, pak jsme se dlouho neviděli. Až později. Byl členem sportovního spolku Amfora a já jsem dostala od jeho prezidenta Petra Salavy nabídku, abych se také stala ‚čestnou vykopávkou‘, jak my říkáme. Tam jsme se poznali znovu, odjeli jsme společně všichni na Bali a tam mě nabalil,“ popisuje se smíchem.
Roku 1983 se Helena Vondráčková provdala za německého muzikanta Helmuta Sickela, manželství vydrželo až do roku 2001. V roce 2003 si pak na Karlštejně vzala podnikatele Martina Michala.
„Kdysi jsem se ptala dokonce i kyvadélka, jestli si ho mám vzít. To mě naučila maminka. Úplně to vidím jako dnes, bylo to v koupelně, když mě líčil a česal vizážista Zdenda Fencl. Začalo se to krásně točit dokolečka, jako že ano. Tak jsem si řekla, jdu do toho a nic mě nezastaví,“ popsala před dvěma lety zpěvačka.
Kdysi budoucnosti vztahu jedné z nejznámějších českých zpěvaček Heleny Vondráčkové a podnikatele Martina Michala věřil jen málokdo. Když se dali dohromady, objevovaly se pochybnosti ze všech stran – prý jsou příliš rozdílní, nehodí se k sobě a dlouho spolu nevydrží.
Tlak veřejnosti i blízkého okolí byl obrovský. Navzdory skepsi a nepřejícím komentářům ale tihle dva zůstali spolu a to, co mělo podle mnohých skončit během pár měsíců, se proměnilo v dlouholeté partnerství.