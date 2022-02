Miluju ženy a jsem na to hrdá, svěřila se na Valentýna Houdová

„Je na čase, abych udělala zpověď. A oficiální den lásky mi připadá jako ideální pro otevření mého srdce. Přiznávám, že miluju… Ženy. A nejen, že je miluju, ale jsem jimi láskyplně posedlá. Miluju s nimi být. Miluju s nimi tvořit. Miluju s nimi tančit a zpívat. Miluju s nimi stát v kruhu a léčit jedna druhou i svět okolo. Miluju je jako sestry, přítelkyně i spolutvořitelky,“ začala Houdová svůj příspěvek na Instagramu.

„Tenhle post je o lásce. A oslavě. Oslavuji každou ženu, protože každá je mojí sestrou, mým zrcadlem i inspirací. My jsme ty, které tvoří a rodí nové životy. My jsme ty, které dovolují změnit staré a nepotřebné a vytváří prostor pro nové skrze naši posvátnou krev. My jsme ty, které vychovávají mladé a starají se o staré. My jsme matkami Nové Země založené na lásce a jemnosti. Ne na strachu. My dáváme život. A vše cítíme,“ uvedla.

„Miluju Vás sestry. A jsem tak šťastná, že jsem si vyléčila rány soutěžení a srovnávání se s Vámi. Každá z Vás je mnou. A já chci, abychom vyhrály spolu. Každá z nás. Miluju ženy. A jsem na to hrdá. S láskou, Helena,“ dodala bývalá královna krásy, která je momentálně v Egyptě, kde organizuje pro své příznivce cestu.

Helena Houdová pochází z Plzně. Na zdejší Západočeské univerzitě vystudovala sociální a kulturní antropologii a měla vždy velmi silné sociální cítění. Zaujala i porotu Miss ČR, která ji v roce 1999 zvolila nejkrásnější dívkou soutěže.

Prorazila v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů například Vogue, Marie Claire nebo Elle.

Helena Houdová a její děti Darien, Daveed a Deia

Houdová je známá nekonvenčním přístupem k životu i výchově. Chtěla zachránit svět a všechny děti, bojovala za práva zvířat, protestovala proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín, stala se vegetariánkou, posléze i vitariánkou a pak vegankou. Neortodoxní názory jí zůstaly, věnuje se spirituálním záležitostem a na sociálních sítích prezentuje mimo jiné jako koučka pro posvátnou sexualitu.

Bývalá královna krásy byla jednou vdaná. Filmového producenta Omara Amanata si vzala v roce 2008 a má s ním dva syny a dceru. Po rozpadu manželství přiznala, že se o svého muže nedobrovolně dělila s několika dalšími ženami. Po rozvodu v roce 2013 Houdová cestovala s dětmi po světě a sama je vzdělávala. Žili v Austrálii a nyní mají další domov na Bali.

Jejího exmanžela, podnikatele indického původu Amanata, s miliardovými dluhy v roce 2017 obvinili z několika podvodů, kromě jiného také s cennými papíry a ze zpronevěry. Loni v srpnu soud oznámil, že Amanat dostal pět let. Do výkonu trestu se mu ovšem započetla doba, kterou strávil ve vazbě před vynesením rozsudku. Letos v lednu ho propustili z vězení.