Stará duše v mladém těle, říká Bonham Carterová o příteli mladším o 21 let

„Kolikrát jsem si začala s někým, kdo na svůj věk vůbec nevypadal, co se duševní vyspělosti týče. Ale Rye je úplně nadčasový. Poslední dobou se mu zhoršuje zrak, tak vždycky říkáme, že ho za nocí obírám o jeho mládí,“ vtipkovala herečka v rozhovoru pro The Times.

„Kolagen není to jediné, co člověka činí přitažlivým,“ říká Helena Bonham Carterová. „Jde o povahu, zábavnost, smysl pro humor a zákeřné žertíky. Dokud je čemu se smát, intimita se nevytratí.“

Herečka v minulosti žila s režisérem Timem Burtonem, který jí věnoval nespočet ikonických rolí v řadě svých filmů. Vydrželi spolu třináct let, během nichž přivedli na svět syna Billyho a dceru Nell. V roce 2014 oznámili, že se rozcházejí jako přátelé a o obě děti se hodlají nadále starat společnými silami. Známou zvláštností jejich vztahu bylo například i to, že bydleli odděleně ve dvou domech propojených společnými prostorami.

Helena Bonham Carterová a Rye Dag Holmboe (New York, 3. června 2019)

Se současným přítelem se herečka sestěhovala během minulého roku. Společné soužití si následně zpestřili tím, že si osvojili několik domácích králíků.

Jejich seznámení se přitom odehrálo na svatební oslavě, kam původně ani jeden z nich nechtěl jít. „Naprosto nahodilá věc, oba jsme tam málem nešli, takže šlo o záležitost naprosto náhodné shody okolností, a přitom se tím změnilo tak mnoho. Rozhodně šťastná shoda náhod, je to něco úžasného,“ rozplývá se herečka. „Lidé jako by se občas trochu děsili starších žen, ale on ne. Každý stárne jiným tempem a zrovna on je neuvěřitelně vyspělý. Je to stará duše v mladém těle. Co víc bych si mohla přát?“