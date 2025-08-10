Helen MIrrenová popsala, jak spolu tehdy vedli dlouhé rozhovory o budoucnosti. O sedm let mladší Liam Neeson prý často mluvil o svém snu stát se hercem v americkém westernu.
„V té době bylo velmi nepravděpodobné, že by se to někdy stalo skutečností. Ale Liam o tom mluvil a je neuvěřitelné vidět, jak se mu ten sen skutečně splnil,“ prohlásila herečka. „Budu Liama milovat až do smrti,“ dodala.
Dáma se smyslem pro humor. Osmdesátnice Mirrenová miluje sex a planetu
V minulosti se ke svému vztahu vrátili i při společném vystoupení v The Graham Norton Show v roce 2018, kde Helen Mirrenová upřesnila, že nešlo jen o randění: „My jsme spolu žili. Měli jsme vážný vztah.“ Liam Neeson během pořadu také vzpomínal na jejich první setkání, kdy ho herečka okamžitě okouzlila.
Oba herci od té doby navázali několik jiných vztahů. Neeson byl ženatý s herečkou Natashou Richardsonovou, která tragicky zemřela v roce 2009. Nyní se objevuje po boku Pamely Andersonové, své kolegyně z nové komedie Bláznivá střela, která vstoupí do českých kin 14. srpna. Mirrenová se v roce 1997 provdala za režiséra Taylora Hackforda, s nímž žije od konce 80. let.
Přesto mezi nimi zůstává hluboký respekt a náklonnost. V rozhovoru pro ET Canada v roce 2023 označil Neeson Mirrenovou za pozoruhodnou ženu. „Bylo mi ctí strávit tři nebo čtyři roky po jejím boku. Helen je opravdu výjimečná,“ dodal.