S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku

Modelka Heidi Klumová byla ve vlnách Karibiku vyfocena opět nahoře bez. Plážové povaleče zaujala, když se kolem promenádovala v hnědých tanga kalhotkách doplněných jen náhrdelníkem s perlou a bílou baseballovou čepicí.
Její muž Tom Kaulitz ji doprovázel s úsměvem, oba manželé vypadali i sedm let po svatbě velmi zamilovaně a užívali si společné romantické chvíle. Pár si dopřával polibky ve vodě, přičemž Heidi chvílemi popíjela pivo a nechala se unášet letní atmosférou.
Heidi a Tom odcestovali na ostrov Svatý Bartoloměj po Vánocích strávených doma, kde se vyfotili v pyžamech před vánočním stromečkem.
Padesátnice Heidi Klumová provokuje nahoře bez u bazénu, raději vypnula komentáře
Heidi Klumová, která byla mimo jiné porotkyní v show America’s Got Talent, se ráda ukazuje nahá a bez make-upu i po padesátce. „To, že jsem starší, pro mě nic nemění. Nepodléhám věkovému ani tělesnému hanění. Myslím, že každý by měl dělat to, co chce,“ řekla v rozhovoru pro magazín People.
Supermodelka připomněla, že je fotografována nahá nebo jen ve spodním prádle už od roku 1992. „Pro mě to není nic nového nebo šokujícího a nepříjemného,“ uvedla. „Posledních patnáct let dělají na sociálních sítích ostatní lidé to, co já dělám už třicet let. Jen místo toho, abych byla ve svých titěrných plavkách v časopise, jsem teď na Instagramu. Je to totéž.“
Německá topmodelka žijící v USA má čtyři děti: syny Henryho Samuela (20) a Johana (19) a dceru Lou (16). Její prvorozená dcera Leni (21), kterou má z předchozího vztahu s italským podnikatelem Flaviem Briatorem, byla později adoptována zpěvákem Sealem.