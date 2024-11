Dovádění v ložnici s manželem mě udržuje mladou, říká Heidi Klumová

„Nebolí mě záda ani kolena a mám svého manžela,“ řekla listu The Times s tím, že jejich sexuální život je velmi dobrý. V kytaristovi prý našla svůj protějšek a prozradila, že právě dovádění v ložnici s manželem ji udržuje mladou.

Když mluvila o jejich věkovém rozdílu, prohlásila, že se jí nelíbí výraz „zajíček“, kterým se označuje mladší partner starší ženy. Modelka si stojí za tím, že na věkovém rozdílu mezi partnery nezáleží. Podle ní je výhodou také to, že s mladším manželem vyráží v noci do klubu. A konečně jí protějšek stačí a tančí s ní do rána. Její vrstevníci prý bývají většinou „mrtví“ už po půlnoci.

Heidi Klumová a Tom Kaulitz na oscarové party Eltona Johna (Los Angeles, 10. března 2024)

„Dokážu být vzhůru celou noc. Mým dětem je devatenáct, osmnáct, sedmnáct a čtrnáct let. Takže mám pocit, že dny, kdy jsem musela chodit spát v půl desáté, jsou konečně pryč. Souvisí to také s mým mladším manželem. Nevím, ale je to prostě zábava. Je zábavné chodit do klubu. Většinou si hudbu užívám do rána,“ prozradila v rozhovoru pro Fox News. „Říkám: Panebože, už vychází slunce. A jsem nadšená, protože se mi podařilo zůstat vzhůru celou noc. To je úžasné.“

Německá topmodelka se netají tím, že radost jí dělá i nahota. Sice většinu života pobývá v USA, ale své německé kořeny nezapře, které se projevují v jejím pozitivním vztahu právě k odhalování. Němci jsou pověstní svou kulturou nahého těla (FKK) a být nahoře bez na pláži či u bazénu je pro ně přirozené. Německo má také snad nejvíce nudapláží na světě. Klumová teď přiznala, že když je zcela nahá, je její život hned hezčí.

Supermodelka Heidi Klumová a oslava jejích 51. narozenin (2. června 2024)

„Bez oblečení je všechno mnohem hezčí. Vyrůstala jsem velmi svobodně, neskrývala jsem se a necítila se nejistá ohledně sebe nebo svého těla. Stejně jako ráda nosím krásné spodní prádlo nebo šaty, tak jsem ráda, když toho na sobě moc nemám,“ přiznala deníku The Sun.

„Vyrůstala jsem nahá v okolí svého domu, moji rodiče byli nazí a my jsme jezdili na dovolenou s FKK. S naším přívěsem nebo stanem na prázdninových místech FKK jsem vždycky viděla nahé lidi na pláži nebo nahé při koupání. Na tom jsem vyrostla. Pro mě to nikdy nebylo divné,“ dodala Klumová s tím, že ale neobtěžuje nahotou na veřejnosti a nechává si ji na pláže, které jsou k tomu určené, či na vlastní zahradu a domácnost.