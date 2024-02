Nikdy jsem nebyla stydlivá, vzpomíná Heidi Janků na focení pro Luckyboy

Hudební skladatel, klávesista a klarinetista Ivo Pavlík v Monaku dostal zakázku a dělal hudbu ke kreslenému dětskému seriálu. Bylo to na začátku roku 1989, kdy Heidi Janků oznámila konec kapely Supernova a jela s manželem do zahraničí. Na pobyt ovšem nevzpomíná úplně dobře.

„Bylo to hrozné. Nedělala jsem tam nic. Jen jsem byla k ruce, dělala administrativní práci, třídila papíry, nosila obědy. Každý den jsem plakala. Ze začátku to vypadalo fajn, ale pak se mi začalo strašně stýskat po jevišti, kapele, zpívání. Vlastně jsem se tomu vůbec nevěnovala,“ řekla zpěvačka. „Navíc jsme zažili to, co se tady rozjelo potom v devadesátých letech. Společnost, která si Ivoše najala, peníze, které získala na úvěr, zainvestovala spíš do sebe než do toho projektu. Byli jsme tam více méně zadarmo a utratili veškeré úspory, co jsme měli.“

O to těžší byl pak návrat do Československa. Ohledně financí jim pomohlo, že zpěvačka pózovala pro pánský magazín. Luckyboy byl ryze český časopis, něco jako Playboy. První pro něj fotila Bára Basiková, druhá byla Heidi Janků.

„Když jsme se vrátili, strašně nás to překvapilo. Ten začátek devadesátých let byl i pro nás složitý, protože jsme byli tak trošku ‚plesniví‘. Tím, že jsme fungovali v osmdesátých letech za komunistů, tak najednou po nás ani pes neštěkl. Tady se rozjela, řekla bych, až kampaň proti nám. Bylo to hodně těžké,“ vzpomínala.

Nahá Heidi Janků

„Já jsem nastartovala vlastně tím, že jsem se nechala nahá nafotit do Luckyboye. Já jsem nikdy nebyla stydlivá, tak mi to nevadilo, a domluvili jsme se s fotografem, že to bude decentní, hezké. Ani nešlo o ty nahé fotky. Když jsem odjížděla do Monaka, tak jsem se rozloučila s fanoušky, se všemi, že už asi zpívat nebudu, že se nevrátím a budu žít v zahraničí. Takže jsem pak potřebovala dát ve známost, že jsem tady, že zpívat zase budu a chci a že to je jinak, než jak jsme si představovali,“ přiznala. „Ta situace byla totiž diametrálně jiná na všech postech, které jsme kdysi uměli nějak oslovit. Byli úplně jiní dramaturgové, jiní ředitelé. Všechno bylo jinak.“

Přestože kapela nejdřív nechtěla píseň Když se načančám hrát, doteď patří k stálicím na koncertech a akcích. Podle Heidi Janků i díky této písni znovu nastartovala kariéru.

„Protože ta písnička začala fungovat na diskotékách, které se tady rozjely v devadesátých letech. A hlavně, nemám to zjištěné, ale myslím si, že mi strašně pomohly travesty show. Všichni travesťáci touto písničkou začínali. A tenkrát bylo těch travesty strašně moc. Byla jsem na nich a dokonce jsem se Screamers dělala i Lucernu, učila jsem je tančit. Já jsem s nimi i stepovala,“ prozradila Heidi Janků v rozhovoru pro Nadcast.