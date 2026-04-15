Hvězda Melrose Place Heather Locklearová randí s „Odpadlíkem“ Lorenzem Lamasem

Spekulace o románku dvou seriálových hvězd se potvrdily. Lorenzo Lamas ze seriálu Odpadlík a hvězda seriálu Melrose Place Heather Locklearová tvoří pár. Informaci potvrdil zástupce Lamase magazínu E! News. Vztah se podle dostupných informací rozvíjí už několik měsíců a dvojice rozhodně neskrývá, že si společný čas užívá.
Herečka Heather Locklearová randí s hercem Lorenzem Lamasem. (duben 2026)

Jedním z momentů, který jejich vztah nepřímo potvrdil ještě před oficiálním vyjádřením, byl společně strávený silvestrovský večer v Las Vegas. Lamas a Locklearová se objevili v restauraci Barry’s Steakhouse v hotelu Circa Resort & Casino, kde se spolu vyfotili i s vyhlášeným šéfkuchařem Barrym Dakakem. Právě podobné veřejné výstupy postupně přiživovaly spekulace, že mezi nimi nejde jen o přátelství.

Zpráva o novém vztahu přichází v pro Heather Locklearovou poměrně citlivém období. Herečka před necelým rokem zrušila po pěti letech zásnuby se svou středoškolskou láskou Chrisem Heisserem.

Ještě pár měsíců před rozchodem přitom působila velmi zamilovaně a otevřeně mluvila o tom, že svatba pro ni není zásadní. „Říkám si: ‚Jsi a budeš mým mužem po zbytek života, ať už se vezmeme, nebo ne.‘ Svatba není důležitá. Jsme spolu, milujeme se a podporujeme se. A to je to jediné, na čem záleží,“ uvedla tehdy. O to překvapivější bylo, když jejich vztah nakonec skončil.

Locklearová má za sebou i několik známých manželství. V minulosti byla provdaná za bubeníka Tommyho Lee a později za kytaristu Richieho Samboru z kapely Bon Jovi, s nímž má dceru Avu. Zasnoubená byla také s hercem Jackem Wagnerem. Její osobní život tak byl v minulosti často pod drobnohledem médií.

Ani Lorenzo Lamas není ve vztazích žádným nováčkem. Herec byl ženatý hned šestkrát a má několik dětí z různých vztahů.

Heather Locklearová se proslavila především rolí v ikonickém seriálu Melrose Place, kde patřila k nejvýraznějším postavám, a také účinkováním v populárním sitcomu Spin City.

Lorenzo Lamas se stal hvězdou díky akčnímu seriálu Odpadlík (Renegade), v němž ztvárnil charismatického lovce odměn.

Hvězda Melrose Place Heather Locklearová randí s „Odpadlíkem" Lorenzem Lamasem

Spekulace o románku dvou seriálových hvězd se potvrdily. Lorenzo Lamas ze seriálu Odpadlík a hvězda seriálu Melrose Place Heather Locklearová tvoří pár. Informaci potvrdil zástupce Lamase magazínu E!...

