Ke své sexualitě musíte sami najít cestu, říká zpěvák a herec Harry Styles

Harry Styles se pro magazín Rolling Stone nechal vyfotit v peříčkovém boa a třpytivých růžovofialových trenýrkách. Prý proto, aby názorně ilustroval svoji pointu.

„Je to takové genderově nejasné, tak jsem to chtěl,“ říká herec a zpěvák, který se na focení a rozhovor dostavil společně se současnou přítelkyní Olivií Wilde, se kterou tvoří pár už dva roky. Ta také režírovala jejich nejnovější společný film, psychologický thriller s názvem To nic, drahá, ve kterém má Styles jednu z hlavních rolí.

Herec a zpěvák tvrdí, že jeho sexualita se stala předmětem dohadů už dříve, kdy se ji ještě sám vůbec snažil pochopit. Kvůli tomu, že se neoblékal v ryze mužském stylu, vyvstaly spekulace ohledně jeho orientace.

„Lidé mi třeba říkali, že to je divné a zvláštní, že se na veřejnosti stýkám výhradně se ženami. Ale když vás někdo někde s někým vyfotí, přece to hned neznamená, že spolu máte nebo nemáte jakýkoliv vztah,“ brání se.

Když si pak zahrál homosexuála v romantickém dramatu My Policeman, prohlásil, že každý si ke své sexualitě musí sám najít vlastní cestu. „Pro mě je to lidský příběh. Je to gay příběh o tom, že jsou ti lidé gay. A pak také o lásce a o promrhaném čase,“ říká herec a zpěvák.

Zatímco v profesním životě se považuje za dříče, v tom osobním je prý značně nedokonalý. „Rád si myslím, že s ostatními jednám naprosto otevřeně, ale nejspíš jsem i docela tvrdohlavý. Občas umím také být sobec. Ale na druhých mi záleží,“ přiznává.

Co se týká poblázněnosti některých fanynek, občas prý vůbec neví, jak zareagovat. V takových chvílích se utěšuje vědomím, že každý fanoušek je zkrátka jiný. „Byl jsem dospívající kluk a chtěl jsem jen zpívat. Nevím, zda bych do toho všeho šel znovu, kdybych věděl, jak to některé lidi dokáže poznamenat,“ uvažuje Harry Styles.

Jeho partnerka Olivia Wilde už má z předchozího vztahu dvě děti, osmiletého syna a pětiletou dceru. Zpěvák naznačil, že vlastní potomstvo zvažuje také. „Jestli někdy budu mít děti, budu je určitě vést hlavně k tomu, aby byly vždy samy sebou, nebály se dát najevo své pocity a mluvily o nich,“ dodává.

