Harry Styles a Zoe Kravitzová byli spolu v Itálii. Spekuluje se o nové lásce

Dvojici natočili v Římě, jak se společně prochází uličkami města a drží se za ruce. Video, na kterém se k sobě Harry Styles a Zoë Kravitzová mají, se hned rozšířilo na sociálních sítích a rozvířilo spekulace o vztahu.
Na videu má bývalý člen skupiny One Direction na sobě modrou košili a džíny, Kravitzová si oblékla bílé šaty.
„Harry a Zoe rozhodně nebyli na mé bingo kartě pro rok 2025,“ reagoval jeden fanoušek na video v komentářích. „Harry a Zoe Kravitzová?! To je šílené!“ dodal jiný.
Fanoušci však pár společně zahlédli už téměř o týden dříve. Dcera rockera Lennyho Kravitze byla se Styles v restauraci Rita’s Bistro v londýnské čtvrti Soho, píše deník The Sun.
„Harry a Zoe seděli v koutě v Rita’s a líbali se jako puberťáci. Vypadali do sebe úplně zamilovaní a vůbec jim nevadilo, že je u toho někdo může vidět,“ uvedl zdroj deníku.
Zoe Kravitzová přitom nedávno koketovala se svým kolegou Austinem Butlerem (34) v baru v Paříži. Bylo to po premiéře jejich nového filmu Život v hajzlu.
„V baru v Paříži s Austinem Butlerem a pak v Římě za ruku s Harrym Stylesem. Zoe Kravitzová, potřebuju se naučit tvé triky,’' žertoval jeden fanoušek.
„Mezi nimi je rozhodně chemie a moc si užívají společný čas při propagaci filmu. Není to ještě plnohodnotný románek, ale Austin rozhodně neskončil ve friendzone,“ řekl zdroj pro Daily Mail.
Zoe Kravitzová byla jednou vdaná. Za manžela měla hereckého kolegu Karla Glusmana. Vzali se v roce 2019 a po dvou letech se rozvedli. Tři roky také tvořila pár s hercem Channingem Tatumem.
Harry Styles chodil s několika celebritami. Tvořil pár se zpěvačkou Taylor Swiftovou, modelkou Kendall Jennerovou, herečkami Olivií Wilde a Taylor Russellovou a dalšími.