Dvojice se poprvé setkala na oslavě 50. narozenin režiséra Taiky Waititiho, kterou pro něj v srpnu uspořádala na ostrově Ibiza jeho manželka, popová hvězda Rita Ora.
Pár si pronajal vilu na španělském ostrově, kam přivezl áčkové hvězdy včetně topmodelky Kate Moss či hollywoodského herce Matta Damona. Na seznamu hostů byli také Sacha a Hannah, která se s Ritou přátelí. Obě ženy se tehdy společně vyfotily na sociální sítě, jak si užívají divoký večírek.
„Sacha a Hannah se dali dohromady na narozeninovém večírku. Po společné večeři s hosty zamířili všichni na taneční párty do nočního klubu přímo v této prázdninové vile, párty jela až do rána,“ uvedl zdroj deníku The Sun.
Waititi po oslavě na svém Instagramu označil manželku Ritu Oru za ultimátní guru všech večírků a ocenil její úsilí při organizaci akce. „Opravdu jsi do toho šla naplno, drahá,“ napsal.
Nový románek Sachy Barona Cohena přichází jen tři měsíce poté, co bylo v červnu rozvedeno jeho manželství s herečkou Islou Fisherovou, se kterou žil herec dvacet let.
|
„Borat“ Sacha Baron Cohen ohromil po padesátce vyrýsovanou postavou a svaly
Cohenova současná partnerka Hannah Palmerová, se kterou herce paparazzi několikrát vyfotili při společné večeři, je velmi úspěšnou modelkou na platformě OnlyFans. Jen za první rok svého působení si zde díky předplatitelům, kteří odebírají její obsah v podobě polonahých fotografií a videí, vydělala téměř 4 miliony liber, tj. v přepočtu přes 111 milionů korun.
Blondýnka Hannah je úspěšná i na Instagramu, kde ji sledují více než dva miliony lidí. Půl milionu fanoušků zajímají i její příspěvky na TikToku.
V roce 2024 oznámil Cohen na Instagramu, že se v tichosti rozešli s manželkou Islou. Sdílel jejich společnou fotku, na které mají na sobě oblečení na tenis. „Po dlouhém zápase, který trval dvacet let, jsme konečně složili rakety. V roce 2023 jsme požádali o ukončení manželství. Vždy jsme upřednostňovali soukromí a tudíž jsme i tuto změnu chtěli zpracovat sami. Jsme si navzájem navždy oddaní a milujeme své děti,“ napsal.
Britský herec a australská herečka se seznámili v roce 2001. O devět let později se vzali. Mají dvě dcery Olivii a Elulu a syna Montgomeryho.