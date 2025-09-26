„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans

Autor:
  9:45
Herec Sacha Baron Cohen (53), známý jako filmový Borat, randí po rozvodu s herečkou Islou Fisherovou (49) s výrazně mladší partnerkou. Už měsíc je vídán po boku velmi úspěšné blond modelky z OnlyFans Hannah Palmerové (27).
Hannah Palmerová

Hannah Palmerová | foto: Instagram @hannah_cpalmer

Sacha Baron Cohen na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)
Hannah Palmerová
Hannah Palmerová
Hannah Palmerová
70 fotografií

Dvojice se poprvé setkala na oslavě 50. narozenin režiséra Taiky Waititiho, kterou pro něj v srpnu uspořádala na ostrově Ibiza jeho manželka, popová hvězda Rita Ora.

Hannah Palmerová

Pár si pronajal vilu na španělském ostrově, kam přivezl áčkové hvězdy včetně topmodelky Kate Moss či hollywoodského herce Matta Damona. Na seznamu hostů byli také Sacha a Hannah, která se s Ritou přátelí. Obě ženy se tehdy společně vyfotily na sociální sítě, jak si užívají divoký večírek.

Hannah Palmerová
Sacha Baron Cohen na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)
Hannah Palmerová
Hannah Palmerová
70 fotografií

„Sacha a Hannah se dali dohromady na narozeninovém večírku. Po společné večeři s hosty zamířili všichni na taneční párty do nočního klubu přímo v této prázdninové vile, párty jela až do rána,“ uvedl zdroj deníku The Sun.

Waititi po oslavě na svém Instagramu označil manželku Ritu Oru za ultimátní guru všech večírků a ocenil její úsilí při organizaci akce. „Opravdu jsi do toho šla naplno, drahá,“ napsal.

Nový románek Sachy Barona Cohena přichází jen tři měsíce poté, co bylo v červnu rozvedeno jeho manželství s herečkou Islou Fisherovou, se kterou žil herec dvacet let.

„Borat“ Sacha Baron Cohen ohromil po padesátce vyrýsovanou postavou a svaly

Cohenova současná partnerka Hannah Palmerová, se kterou herce paparazzi několikrát vyfotili při společné večeři, je velmi úspěšnou modelkou na platformě OnlyFans. Jen za první rok svého působení si zde díky předplatitelům, kteří odebírají její obsah v podobě polonahých fotografií a videí, vydělala téměř 4 miliony liber, tj. v přepočtu přes 111 milionů korun.

Blondýnka Hannah je úspěšná i na Instagramu, kde ji sledují více než dva miliony lidí. Půl milionu fanoušků zajímají i její příspěvky na TikToku.

V roce 2024 oznámil Cohen na Instagramu, že se v tichosti rozešli s manželkou Islou. Sdílel jejich společnou fotku, na které mají na sobě oblečení na tenis. „Po dlouhém zápase, který trval dvacet let, jsme konečně složili rakety. V roce 2023 jsme požádali o ukončení manželství. Vždy jsme upřednostňovali soukromí a tudíž jsme i tuto změnu chtěli zpracovat sami. Jsme si navzájem navždy oddaní a milujeme své děti,“ napsal.

Britský herec a australská herečka se seznámili v roce 2001. O devět let později se vzali. Mají dvě dcery Olivii a Elulu a syna Montgomeryho.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Úmrtím Claudie Cardinalové přišel svět showbyznysu o další sexsymbol 60. a 70. let. Rodilá Tunisanka spolu s kolegyněmi jako Raquel Welchová, Monica Vittiová nebo Gina Lollobrigida okouzlily...

Petr Nárožný stále trpí bolestmi. Přesto se snažil lidi pobavit

Dlouho se nikde neobjevil až najednou přišel slavnostně otevřít světelný zábavní park Wonderland v pražských Letňanech. Doprovodila ho manželka, dcera o obě vnučky. Petr Nárožný, který má za sebou...

26. září 2025  11:01

„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans

Herec Sacha Baron Cohen (53), známý jako filmový Borat, randí po rozvodu s herečkou Islou Fisherovou (49) s výrazně mladší partnerkou. Už měsíc je vídán po boku velmi úspěšné blond modelky z OnlyFans...

26. září 2025  9:45

Levínská hvězdou Playboye. Nechybí retro pokojíček, stodola ani žigulík

Tváří říjnového vydání Playboye i jeho kampaně se stala podnikatelka a influencerka Štěpánka Levínská. Před objektivem zapózovala v prostředí východočeské vesnice Myštěves a na snímcích nechybí retro...

26. září 2025  8:34

Uvolnily se lístky na StarDance Tour! V Praze zmizely během večera, kde ještě jsou?

StarDance Tour vypukne za tři, dva, jedna teď! Turné oblíbené taneční soutěže startuje už v sobotu 27. září v Karlových Varech. Těsně před začátkem ohlásili pořadatelé bombu: část vstupenek na jinak...

26. září 2025

Muži mi posílají odhalené snímky, které po nich nechci, stěžuje si Bobina z Bachelora

Premium

Sedmatřicetileté Denise Ayverdi lidé říkají Bobina a do povědomí veřejnosti se dostala hlavně díky účasti v reality show Bachelor. Za slávu po ukončení show je vděčná, byť už má své stalkery a muži...

26. září 2025

Vím, že tady pro mě je další muž, říká dcera Černocké po smrti partnera

Byla to tragédie, které se nedalo předejít. Pepe Rafaj, který nečekaně z tohoto světa odešel, měl prostě smůlu. „Nedalo se nic dělat, byla to genetická dispozice, problém s aortou, nikdo jsme o tom...

26. září 2025

Když musíte na úřadě sdělit, že jste herec. Lněnička nejen o osudové roli Markoviče

Premium

Mohl propadnout trudnomyslnosti, že mu sice chodí pěkné role v divadle, rozhlase a dabingu, ale že z televize nebo filmu ho lidi tolik neznají. Pochybnosti o sobě samém vystřídaly zcela jiné...

25. září 2025

Účast u voleb si ještě promyslím, slyšel jsem spoustu nadávek, říká Pohlreich

Zdeněk Pohlreich (68) se svou účastí u voleb stále váhá. Původně se populární šéfkuchař nechal slyšet, že ho současná vláda zklamala, a proto hlasovat vůbec nebude. Tato jeho slova ale kritizovalo...

25. září 2025  16:17

Badinková a Teplý se po 20 letech rozešli. Jsme přátelé, zdůraznila herečka

Herci Michaela Badinková (46) a Jan Teplý ml. (49) spolu už nežijí. Rozchod po dvaceti letech oznámila Badinková s tím, že zůstali přáteli a dál spolu vychovávají jejich dcery.

25. září 2025

Mikulecký se má Klusovi omluvit. Užitečný idiot by prošlo, prolhaný idiot už je moc

Ve čtvrtek pokračoval soud zpěváka Tomáše Kluse a bezpečnostního experta Milana Mikuleckého. Ten hudebníka kvůli jeho výrokům o izraelsko-palestinském konfliktu označil za „prolhaného idiota“. Podle...

25. září 2025  13:47

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Kdo se první rozpláče na StarDance Tour? Táně by měli dát rovnou bryndák, říká Geňa

StarDance… když hvězdy tančí není jen o tanci, „vystretých“ kolenou a efektních kostýmech. Je to reality show, plná nefalšovaných citů, překvapení, zklamání. Svou roli tu jistě hrají i náročné...

25. září 2025  12:57

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

25. září 2025  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.