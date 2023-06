Cvičení je na inkontinenci a povolené bříško úžasné, říká Hanka Kynychová

Kolik času věnujete kosmetice? Většina lidí vás má zafixovanou jako fanatika do cvičení.

Tím, že člověk cvičí, vydává ze sebe při pocení strašně moc vitaminů, minerálů. Takže ráda dělám péči o tělo skoro hned, co vstanu. Měla jsem v tělocvičně klientky v sedm ráno a říkám ze srandy: „Holky, už jste si zapracovaly krémíčky“? A ony: „Ne, to v žádném případě. Přece když jdu cvičit, tak až po…“ To si nemyslím, že je správně. Vždycky když se probudím, tak si udělám svoji první péči, pak se jdu zpotit, udělám druhou péči a takhle ten den plyne.

Věnujete se hodně hydrataci těla?

To je záležitost, když docvičím. Cvičím tři hodiny za den, tak v podstatě hydratuju hned, jak skončím. Naučila jsem se smíchat olej s vodou. Takže na tvář si nejdřív nastříkám hydratační nebo minerální vodu, potom si přes to přenesu olej a vmasíruju ho. Pak dám ještě zpevňující nebo hydratační krém, denní krém, který si zapracuju do tváře, a letím na dalšího klienta.

Jak se ta rutina cvičení mění s věkem? Jste žena, která se neustále pozoruje v zrcadle?

Stojím každý den před zrcadlem, takže to je taková moje součást. Ať procházím posilovnu nebo jdu cvičit či dělat pilates, všude jsou zrcadla. S přibývajícím věkem má žena právo být unavená, protože tady splnila svoji reprodukční povinnost, jde do menopauzy. Ale celý život tvrdím, i když jsem byla těhotná nebo jsem porodila děti, že aktivní těhotenství udělá ženu aktivní matkou. A myslím, že i toto období nás padesátnic, když se bude točit kolem aktivity, tak si to ženy daleko víc užijí. Aktivní složka dne je hrozně důležitá na to, abychom se psychicky cítily dobře. Abychom třeba řešily i partie, které v tomto věku povadají. Takže holky, cvičte!

Takže podle vás žena, pokud tedy nemá samozřejmě nějaké špatně řešitelné zdravotní kontraindikace, může sama za to, jak vypadá?

Všichni si za všechno můžeme sami. Když se nebudu starat o vlasy, budu používat špatný šampony, tak logicky nebudu mít hezké vlasy. Když se nebudu starat o pleť, také. Ale my si musíme přiznat, že už nebudeme nikdy mít postavu jako třicítky, ani čtyřicítky, ale můžeme ji mít alespoň pod kontrolou. Budeme vědět, že když se blíží období menopauzy, může docházet k inkontinenci, a to jsou věci, které cvičením opravdu můžeme dát do pořádku. A nemusíme se spoléhat na nekomfortní a ženě nepříjemné propriety, kterým já říkám třeba menstruační vložky a podobně. Takže cvičení je na inkontinenci úžasná věc a na povolené bříško v době menopauzy taky.

Fungujete nejen jako fitness trenérka, ale taky jako psycholog, který musí odkrývat různá tabu, že vytáhnete z klientek pravdu až třeba po několika sezeních?

Teď si myslím, že jo. V tomto věku jsme si daleko blíž s klientkami. Netrénuju žádné mladé holky, tuto klientelu nemám. Ale mám ženy se sedavým způsobem zaměstnání, čtyřicet plus, a tam už jsme velké holky a dokážeme si o těchto věcech promluvit. Probíráme někdy hodně intimní věci. Jestli se to dá nazvat psychologií? Možná asi jo, protože ne každá žena je ochotná sdělit věci tohoto charakteru, které jsem zmiňovala, jenom tak někomu. Takže ano, jsme kamarádky. Pokud si na tréninku tykáme, tak je to o to lepší a troufám si říct, že díky tomu, že se bavím takhle otevřeně se ženami, tak jim dokážu pomoct i třeba s tou partií, která je trápí.

Vy jste sebevědomá žena. Provokujete ráda, že si obléknete outfity, na které tady lidi nejsou úplně zvyklí?

Samozřejmě. (smích) Jsem určitě exhibicionista, protože jinak by mě to netáhlo před zrcadlo a motivovat dav. Na to jsem přišla někdy v osmnácti devatenácti letech. Předtím jsem exhibovala tím, že jsem dělala moderní gymnastiku. Nebavilo mě být v týmech, vždy jsem chtěla být sólista. Když jsem pak přišla do sportovního aerobiku a nabízeli mi, abych trénovala v páru, říkám: „Ne, já na tom prkně chci stát sama.“ Takže toto jsem dostala do vínku.

A provokovat? Ono někde ani nejdete s tím, že chcete provokovat. Třeba toto body, které mám teď na sobě, tak je opravdu funkční pro ženy čtyřicet pět plus a má z nás udělat krásnou štíhlou dámu, když ta partie už je malinko povolená. Tím, že je to dvojitá vrstva materiálu, tak vám opravdu přilne dutinu břišní a vypadáte štíhle. Asi to vypadá provokativně, nicméně je to věc, kterou jsem vymyslela pro dámy, aby se cítily dobře.

Abyste měla hezké tělo, musíte mít pozitivní vztah k jídlu, ale nebudete se omezovat nějakou přísnou dietou, že budete jíst jenom klíčky. Čím vy ráda osobně zhřešíte?

Hřeším jedině tím, že si dám vínečko. Jsem holka moravská, takže pro mě večerní siesta, když přijdu domů, je o tom, že si dám víno. Jsem teď na červené. Ale stravu teda řeším docela hodně. Snažím se opravdu přes den jíst věci, které mi dovolí, abych cvičila, takže si nemůžu dát něco těžkého. Protože když vím, že mám za půl hodiny klienta, tak by to bylo pro mě nekomfortní. Nejsou to klíčky, ale je to hodně bílkovin v podobě třeba vajec, ryby anebo maso. Ale to vlastně všichni víme, že bychom takhle měli jíst. Mám pocit, že spíš přes den víc hladovím, než že se najím. Tak to prostě je.

Když se ohlédneme do časů, kdy s vámi televizní diváci cvičívali u Snídaně s Novou, řekla byste o sobě nyní, že jste sebejistější?

Když jsem tu nabídku dostala, byla jsem jí tak překvapená a tak jsem ji chtěla ustát, že jsem si to předcvičování v televizi užila. Na každé vysílání jsem se připravovala, protože první čtyři roky se vysílalo ze záznamu, všechno se předtáčelo. Natáčení jsem nechtěla kazit, aby kameramani neměli příliš moc práce. Všechno jsme dávali na první dobrou.

Pak, když přišla nabídka od Dalibora Gondíka, abych chodila do Snídaně s Novou naživo, to byla další výzva. Myslím si, že toto všechno a ty zkušenosti, které jsem získala, ze mě dnes můžou dělat sebevědomou ženu. Vyzkoušela jsem si, jaké to je stát tam v těch šest hodin ráno nejenom připravená, ale ještě docela normálně vypadat, ještě artikulovat, normálně mluvit a zaujmout. To si myslím, že mi zůstalo a vždy, když jsem vyzvaná k tomu, abych prezentovala to, co zdravý životní styl znamená, proč je pro mě důležité cvičit a proč ho celý život hlásám, tak se to snažím říct srozumitelně tak, aby tomu každý rozuměl.