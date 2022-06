Hana Vagnerová promluvila o polyamorii a mladším příteli z Francie

„Je to o páru, který se rozhodne řešit krizi otevřením vztahu. Polyamorií. Spousta párů v tom stejně žije, jenomže si lžou. Tenhle pár si řekne, pojďme být tak dospělí, že si o tom budeme říkat. Já bych to ale nedokázala. Není to pro mě. Je to jenom role,“ přiznala Hana Vagnerová.

Dodala, že si vjemy z natáčení brala i domů a vyprávěla o něm svému novému příteli. „Točili jsme to čtyři měsíce. Přišla jsem domů a řekla jsem mu, že jsem točila o polyamorii. Přítel je Francouz. Napůl Francouz a napůl Španěl. Mluvíme spolu španělsky, což je můj čtvrtý jazyk, jeho druhý, takže tam spousta věcí může být ztraceno v překladu, kdyby něco,“ smála se.

Hana Vagnerová a Nicolas Escavi (Praha, 9. června 2022)

Přítele přivedla i na natáčení 7 pádů Honzy Dědka. „On tady sedí, vy se smějete a on neví čemu. Ale dostal od Hanky pokyn: Směj se, až se budou smát ostatní,“ prozradil moderátor.

Hana Vagnerová ještě zavzpomínala na jejich seznámení. „Potkali jsme se ve Francii. On surfuje. Dělá různé tripy, objel na paddle boardu Francii, točí si o tom dokumenty. Je hodně odvážnej a extrémní sportovec. Měli jsme společný kamarády. Šla jsem s kamarády po Francii, on šel taky po Francii, šli jsme stejnou ulicí a… Svatba ještě není, ježišmarja!“ brzdila pak Hana Vagnerová svatební myšlenky Honzy Dědka.