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Svatbu jsem nikdy neprožívala, není pro mě metou, říká Hana Vagnerová

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Herečka Hana Vagnerová a její partner, Francouz Nicolas Escavi (Praha, 15....

Herečka Hana Vagnerová a její partner, Francouz Nicolas Escavi (Praha, 15. června 2024) | foto: Profimedia.cz

Hana Vagnerová a Nicolas Escavi (15. června 2024)
Nicolas Escavi a Hana Vagnerová (15. června 2024)
Hana Vagnerová a Nicolas Escavi (Praha, 9. června 2022)
Hana Vagnerová a Nicolas Escavi (Praha, 9. června 2022)
38 fotografií
„Recenze mě nezajímají. Nečtu je u nás a nepídím se po nich ani v Itálii,“ říká Hana Vagnerová, kterou čeká na jihu Evropy natáčení dvou projektů. „Já si myslím, že člověk sám ví, jestli práci odvedl dobře nebo ne. A stane se, že se mu někdy nepovede všechno tak, jak by chtěl. Protože herec je jenom jednou ze součástí filmu, jde o kolektivní dílo,“ dodává herečka.
Herečka Hana Vagnerová a její partner, Francouz Nicolas Escavi (Praha, 15. června 2024)
Hana Vagnerová a Nicolas Escavi (15. června 2024)
Nicolas Escavi a Hana Vagnerová (15. června 2024)
Hana Vagnerová a Nicolas Escavi (Praha, 9. června 2022)
38 fotografií

Ráda se baví s lidmi, kteří za ní přijdou s konstruktivní kritikou. „Když mi řeknou názor s respektem, pak z toho může vzniknout zajímavá diskuze. Ale z některých recenzí cítíte, že se jedná o jakousi popravu. Tím nemyslím ani projekty, ve kterých jsem já hrála, ale třeba svých kolegů. Tomu moc nefandím, stejně jako nemám ráda hejtování a odsuzování. Líbí se mi, když vznikne debata, ale ta tu tak často nebývá,“ říká.

V Itálii hraje zatím cizinky. Ale od rolí bývalých prostitutek se už posunula dál. Že by v nich nebyla dost dobrá? „Aha, tak to mě nenapadlo“, směje se Hana Vagnerová.

Hana Vagnerová v magazínu Cosmopolitan (květen 2026)

Každopádně si natáčení v Itálii pochvaluje. „Jsou tam jenom desetihodinové natáčecí směny, přes to nejede vlak. Když jsem jim vyprávěla, že u nás běžně točíme dvanáct, čtrnáct, někdy i šestnáct hodin denně, protože přesčasy tady začínají být normou, tak na mě koukali jako na blázna a říkali, že by to nedělali. Mají hodinu pauzu na oběd. Kdyby si nedali dobré jídlo, kafe a něco sladkého, tak by nebyli k použití. A pokud to scénář vyloženě nevyžaduje, natáčení tam ve 4 – 5 hodin ráno, jako je tomu u nás, nezačíná. Tím pádem nejsou tak vyřízení jako my,“ usmívá se.

„A na to, že jsem v Itálii no name herečka, tak jsem tam líp honorovaná než tady. Peníze za stejně velkou roli u nás a tam jsou naprosto nesrovnatelné,“ říká. Není to ale zásluhou její agentky. „Ten trh je tak prostě nastavený. Je daleko větší než český, s tím to také souvisí. Tady je pár top herců a ostatní běhají od rána z natáčení do divadla a dabingu, aby se nějak uživili,“ říká.

Nicolas Escavi a Hana Vagnerová (15. června 2024)

Přítele Nicolase Escaviho má ale ve Francii, takže se nabízelo, aby si našla agenta tam. „Jenomže Francouzi nejsou k cizincům tak otevření a benevolentní jako Italové. A když jsme se poznali, už jsem měla agentku v Itálii a přišlo mi škoda tu šanci zahodit. Chvíli jsem zkoušela učit se italsky a francouzsky zároveň, ale bylo to příšerný,“ vypráví.

Odlišný je také přístup k cizincům. „Italové vás mají rádi hned, stačí, když řeknete capuccino. Ve Francii to tak není. V Itálii se mi stalo na jednom projektu, že chtěli přepsat roli na cizinku, abych ji mohla hrát já. Naopak ve Francii by vám akcent jen tak neodpustili,“ říká.

Pobyt v Itálii se na ní podepisuje i vzhledově. „Jak je ta země víc barevná a emocionální a ti lidé víc projevují, že mají rádi život, tak jsem tomu nějak propadla a mám teď zářivější odstín vlasů. Ty barvy vycházejí zvnitřku,“ říká.

Hana Vagnerová při natáčení filmu Po večerce

V Praze před pár dny odpremiérovala film Po večerce, v němž se režisér Dan Svátek vrací do svého dětství, které trávil na letním táboře v Hryzelích. Nejprve jako dítě, pak jako praktikant, vedoucí a hlavní vedoucí. Naposledy šéfoval táborníkům před pěti lety. Tenkrát si v hlavě poskládal příběh, který následně zfilmoval. Vychází z událostí, které jako dítě na táboře viděl nebo sám zažil. Ústřední dvojici tvoří Kráťa v podání Vladimíra Polívky a Eva Podzimková, která hraje jeho dávnou lásku a zároveň hygieničku Anežku, přijíždějící na tábor z pracovních důvodů.

Hana Vagnerová hraje Mácu, zástupkyni hlavního šéfa Kráti. Tábory zná z dětství dobře. „Jezdila jsem na vodu, na lyže a taky na soustředění se sportovní gymnastikou, kterou jsem jako malá dělala. To bylo skvělé, ukrutně mě to tenkrát bavilo. Ale že bych si to chtěla zopakovat a jet pod stan… To spíš někam, kde je teplá sprcha a postel. Pavouky, štíry a komáry jsem nikdy nemusela, i když dobrodružství mám jinak ráda,“ říká.

Hana Vagnerová a Nicolas Escavi (Praha, 9. června 2022)

Přítel její filmy nesleduje. A když, tak dá z každého jenom kousek. „Akorát Hranice lásky, protože na tomhle projektu mi extrémně záleželo, viděl celý. Ale já si nemyslím, že je se mnou proto, že jsem herečka,“ říká Vagnerová. „Spíš mě má rád za to, jaká jsem. A já jeho taky. Je skvělý, nejlepší, jinak bych s ním nebyla,“ říká zamilovaně.

Sňatek s otcem dvou dětí, které si Nicolas do partnerství s Vagnerovou přivedl, ovšem v plánu nemá. „Pro mě svatba není vůbec žádná meta ani milník, nikdy jsem to tak neměla. V tomhle ohledu to nijak neprožívám,“ tvrdí herečka.

Vydělané peníze investuje do letenek. Cestování je pro ni důležitější než modelové kousky v šatníku. „Mám tam pár věcí od návrhářů, které se dají dobře kombinovat a s tím si vystačím. Vždycky jsem to měla tak, že jsem si radši koupila letenku než kabelku,“ uzavírá.

2. června 2024
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