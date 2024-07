Překážek ve vztahu bylo moc, říká o francouzském partnerovi Hana Vagnerová

Nicolasi, jak vzpomínáte na první společný večer s Hankou?

První večer jsme byli v Angletu ve Francii, jedli jsme na pláži sendvič. Bylo to zajímavé, protože jsme se snažili domluvit španělsky. Hanka tehdy ještě moc španělsky neuměla, španělštinu znala jen trochu ze školy. A tak jsme komunikovali přes překladač ve stylu: „Co tady ve městě rád děláš?“ Bylo to tedy rande s překladačem, ale zároveň silný moment. Velmi rychle jsme poznali, že jsme si vzájemně skvěle sedli. Máme hodně věcí společných a rozumíme si.

Hanko, takže mezi vámi zafungovala ta správná energie a chemie?

Je to pravda. V té době jsem nemluvila vůbec francouzsky a Nicolasova angličtina byla tehdy také ještě taková nic moc. Ale hned, když jsme se potkali, jsme se na sebe extrémně rychle napojili a nějakým způsobem jsme si ohromně rozuměli. Ale opravdu poprvé v životě jsme takhle s někým mluvili přes překladač v telefonu a říkali jsme si věci o našem dětství, já jsem to překládala do francouzštiny, on na to pak zas reagoval... Říkáme, že tam opravdu něco muselo být, protože těch překážek v našem vztahu bylo na začátku hrozně moc. A přesto jsme nějakým způsobem oba dva chtěli vydržet a chtěli jsme to dát.

Hana Vagnerová na zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (28. června 2024)

Nicolasi, vy jste také herec. Hanka měla to štěstí, že nedávno natáčela film s herečkou Joan Collinsovou, známou například z role Alexis v seriálu Dynastie. Vy sám máte v portfoliu nějaké velké jméno?

Nicolas Escavi! (smích) Zvučné jméno po celém světě! Jsem umělec, který dělá hodně rozličných věcí. Nedělám tolik filmů, spíš tvořím, píšu, také točím spoustu videí na Instagram o sportu, humoru, umění, dobrodružství... Ale s takhle velkým jménem jako točila Hanka, jsem ještě nedělal. Ale co? Jednoho dne to přijde.

Ukazovala vám Hanka naši českou popkulturu? Zpěvačky a podobně?

Nicolas: Ano, ano, trochu. Seznámila mě také osobně s některými herečkami. Viděli jsme také českou divadelní hru, inscenaci, jejíž jméno si teď nepamatuji, to bylo super.

Hanka: Představení Marta o Martě Kubišové.

Nicolas: Ničemu jsem nerozuměl, protože to bylo v češtině. Čtyři hodiny českého divadla byly složité (smích). Ale ne, představení bylo skvělé!

V Čechách není Raffaella Carrà, jako měli Italové.

Hanka: Raffaella je zpěvačka, tanečnice a herečka, kterou já absolutně zbožňuji. Sice nemáme v Čechách Raffaelu, ale máme jiné skvělé umělce.

Ještě musíteˇ, Hanko, Nicolase dovzdělat třeba Heidi Janků a podobnými ikonami.

To je jasné. Je pravda, že v tomto ještě máme mezery. Ale i mě baví zjišťovat všechno možné o francouzské hudbě a starších filmech. Navzájem si třeba takhle pouštíme různé písničky, je to úplně úžasné.

Na co se těšíte letošní léto?

Hanka: Čeká nás to, že pojedeme do francouzského přímořského letoviska Biarritz, na což se moc těším, protože odtamtud Nicolas pochází. Je to na jihu Francie, skvěle se tam surfuje. Takže já vlastně letos „bohužel musím strávit léto na jihu Francie“ (smích).