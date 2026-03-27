Hana Třeštíková usínala s jedním chlapem, probouzela se ale se dvěma

Zažila toho hodně, takže kdyby kamera měla sledovat její životní příběh, byl by z toho přinejmenším zajímavý celovečerní film. Režisérka a filmová producentka Hana Třeštíková si prošla až hororovými situacemi, než se „dopracovala“ k vytouženému mateřství.
Hana Třeštíková

Hana Třeštíková | foto: Páchová/ČT

Dneska radí ženám, aby si, pokud se jim nepodaří zplodit potomka do třiceti, nechaly zamrazit vajíčka. Protože v pozdějším věku by už nemusela jejich snaha o otěhotnění být úspěšná. Třeštíková se věnovala léta svojí práci, která ji velmi bavila, a zároveň si plnými doušky užívala života.

Díky bratrovi, fotografu Tomáši Třeštíkovi, v mládí schopném sbalit každou holku, o kterou usiloval, si osvojila i specifickou metodu lovu – ukecávání. A došla tak daleko, že si své milence zapisovala, což bývá většinou „záliba“ mužů.

Hana Třeštíková s dcerou

Dlouho o dítěti nijak vážně neuvažovala, než na ni v osmatřiceti padl strach, že by mohla zůstat bezdětná. Jenomže tou dobou ne a ne najít toho pravého. Proto se nakonec rozhodla mít dítě bez partnera. „Materiál“ poskytl kamarád a Třeštíková absolvovala náročný proces umělého oplodnění. Loni v červnu se jí narodila Lota Heda, o kterou se dárce spermatu dál zajímá, byť s matkou dítěte nežije.

K hororové situaci došlo několik let předtím, kdy si Třeštíková užívala bezstarostného randění s mužem, do kterého byla zamilovaná. „Na jednom mejdanu, kde jsme byli spolu, si začal s jiným klukem přímo v posteli, kde jsem spala – vlastně nespala – i já. To hezky zacloumalo s mojí sebejistotou a nadhledem,“ vrací se k otřesnému zážitku ve své knize Matkou po čtyřicítce.

„Já tu knihu brala jako svoji lehkou terapii a doufala, že v někom zarezonuje, což se i stalo. Zaujala hodně žen,“ říká pár měsíců po jejím vydání Třeštíková, která dnes dělá místostarostku na Praze 7, ale v minulosti se věnovala produkování dokumentárních filmů.

Zleva: Hana Třeštíková, Michael Třeštík, Helena Třeštíková, Tomáš Třeštík a jeho děti Ela Třeštíková, Jonatán Třeštík (2022)

Snímek Šmejdi režisérky Silvie Dymákové ji nakonec dostal do České filmové a televizní akademie, protože vyhrál Českého lva. Třeštíková se tudíž coby akademička objevila na letošním předávání výročních cen. „Pamatuji si tu melu, kterou ten film způsobil, takže na to období vzpomínám ráda. Pro mě to byl film, který dokázal něco změnit, a to se nestává tak často. Nasvítil to téma, což seniorům pomohlo se před šmejdy ochránit. Bohužel jsou mezi námi dál, jenom se nějak transformovali. Vždycky budou o krok napřed,“ říká.

Se svojí matkou Helenou Třeštíkovou byla i u jejich časosběrných dokumentů, které vyvolaly u diváků obrovskou odezvu. Ať už to byly filmy Katka, Marcela nebo René, na kterého ovšem rodina nevzpomíná právě nejlépe. Několikrát trestaný kriminálník je totiž vykradl. „Díky spolupráci s mámou jsem se dostala na velmi zajímavá místa, a toho si cením. Třeba do věznice, kde seděl René. Tam se většinou nikdo sám od sebe nehrne, ale mě zajímalo, jak to tam vypadá,“ říká.

Hana Třeštíková

Dalšími dlouhodobými projekty byly Manželské etudy, které Helena Třeštíková točila. A teď by teoreticky mohla dát svůj příběh všanc i její dcera. „Já bych takovou nabídku asi odmítla. Protože vím, co tohle natáčení obnáší, co všechno za tím je a nebyla bych autentická. Pořád bych myslela na to, abych poskytla režisérům to, co chtějí, takže by to nebylo opravdové. A protože zároveň vím, kam bych je pustit nechtěla, možná bych mohla v některých situacích působit prkenně,“ přiznává.

A tak si pořizuje videa své dcery pouze na telefon do svého videodeníčku. „Kromě mateřských výzev se snažím nejvíc věnovat kulturnímu influencerství, takže sleduji, co se děje v kultuře a informuji o tom své sledující. Dávám jim tipy co číst, na co jít do kina, do divadla, kde jsou zajímavé výstavy. A věřím, že se časem vrátím i ke spolupráci s mámou,“ říká Hana Třeštíková.

