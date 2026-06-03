Rozchod Ondřeje Gregora Brzobohatého (43) a Daniely Brzobohaté (47) patří v posledních týdnech mezi nejsledovanější témata českého showbyznysu. Dvojice oznámila konec vztahu po necelých třech letech manželství a důvody svého rozhodnutí si nechala pro sebe.
K celé situaci se nyní poprvé veřejně vyjádřila také Ondřejova maminka, herečka Hana Gregorová. Ta si v souvislosti s partnerkami svého syna nikdy nebrala servítky. V případě Daniely přitom neskrývala sympatie a opakovaně ji zahrnovala chválou.
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Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil
Na otázku slovenského webu Pluska.sk, jak vnímá další synův rozvod, odpověděla s nadhledem. „Já to nijak nekomentuji. Můj syn má prostě koníček se ženit a už se dá říct, že i rozvádět. Neřeším. Je to jeho život a já jsem jen takový divák,“ uvedla herečka.
Brzobohatý se rozvádí potřetí. V minulosti byl ženatý s Johanou Indrákovou a následně s modelkou a Miss World Taťánou Kuchařovou. Třetí manželství uzavřel s moderátorkou Danielou Písařovicovou.
Právě Daniela byla podle všeho snachou, kterou si Gregorová velmi oblíbila. V minulosti ji označila za inteligentní, kultivovanou a moudrou ženu. Po svatbě v roce 2023 vyjádřila naději, že její syn tentokrát v manželství najde trvalé štěstí.
Rozpad vztahu tak mohl být překvapením i pro nejbližší okolí. Ještě během loňských Vánoc se totiž manželé společně objevovali na rodinných setkáních a nic nenasvědčovalo tomu, že by jejich manželství směřovalo ke konci.
Hana Gregorová je slovenská herečka, producentka a podnikatelka. Českým a slovenským divákům je známá z řady filmů, seriálů i divadelních představení. Dlouhá léta tvořila jeden z nejstabilnějších párů československého showbyznysu s legendárním hercem Radoslavem Brzobohatým. Po smrti manžela v roce 2012 se stáhla částečně do soukromí, nadále však zůstává výraznou osobností společenského života.
Její syn Ondřej Gregor Brzobohatý patří mezi nejúspěšnější české hudebníky, skladatele a herce současnosti. Vedle hudební kariéry se prosadil také v televizi, divadle i muzikálech.