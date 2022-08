Porno je čistá práce, myslí si osmnáctiletá Hanka ze SuperStar

Hanka Džurbanová, která oslavila nedávno své osmnáctiny, se věnuje kariéře pornoherečky pod uměleckým pseudonymem Rika Fane. Jen na Instagramu ji sleduje téměř třicet dva tisíc lidí.

S fanoušky ráda sdílí své myšlenky i více či méně odhalené fotografie a videa. Své příznivce také občas vyzve, ať se jí ptají na všechno, co je zajímá, a otevřeně na jejich leckdy velmi intimní dotazy odpovídá. Práci v porno průmyslu nevnímá jako ponižování, ale pochvaluje si ji. Je podle ní stejná jako každé jiné zaměstnání.

„Vůbec se neponižuji. Ponižovala bych se, kdybych měla sex za drink nebo dělala prostitutku někde v bordelu. Tohle je čistá práce. Ale na videa chlapi koukáte, že?“ reagovala na jeden z dotazů.

Odpověděla i na otázku týkající se natáčení análního sexu. „Vyhýbám se mu. Ale pokud dostanu velmi zajímavou nabídku, tak o tom budu přemýšlet,“ přiznává Džurbanová, která se pro svou současnou práci rozhodla sama, vyhledala si na internetu agenturu a šla na casting.

„Rodina reagovala tak, jak jsem očekávala. Pro všechny to byl šok. Máma to samozřejmě nebere. Žádná máma nechce, aby její dcera byla pornoherečka. Ale ať se každý stará sám o sebe a zamete si před svým prahem,“ řekla v březnu v rozhovoru pro Expres.cz.

O měsíc později se svěřila s tím, že rodiče se s novým zaměstnáním své dcery vyrovnali a jsou na ni pyšní, kolik vydělává peněz. Konkrétní částku, kterou dostává za natočení jednoho videa, nechtěla prozradit. Naznačila však, že se jedná zhruba o průměrnou měsíční výplatu člověka pracujícího v Česku.

„Kdyby to dělalo mé dítě, podporovala bych ho v tom. Ano, točím porno, ale ostatní holky jezdí eskorty, mají sex na diskotékách s náhodnými lidmi, a to má být lepší? My chodíme neustále na testy, jsme chránění a jsem si na sto procent jistá, že my herci jsme šťastní lidé,“ dodala Džurbanová.

