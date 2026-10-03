Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kaskadérka Hana Dvorská chodila s manželem Marie Rottrové. Byla to láska

Autor:
„Mám svaly jen se svalit,“ říká kaskadérka Hana Dvorská, která se účastní letošního ročníku StarDance a díky své muskulatuře by mohla tanečního partnera doslova na rukou nosit. „Jo, takhle vtipná je pořád. Dokud nezačne tančit. Pak ji přepadnou deprese,“ komentoval situaci tanečník a choreograf Michal Kurtiš.
Hana Dvorská a Michal Kurtiš ve StarDance XIV (2026)
Marie Rottrová a její partner Milan Říha (25. března 2014)
Hana Dvorská a Michal Kurtiš na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance (14. září 2026)
Michaela Dvorská a její matka Hana Dvorská v pořadu Asia Express (2026)
32 fotografií

„Jsem soutěživý typ a trošku mě vykolejilo, že mi to nejde tak, jak jsem si představovala. Ale deprese nemám, to je přehnané. A Michal je dobrý učitel, tak doufám, že mě všechno naučí,“ vysvětluje kaskadérka a parašutistka.

„Na podpatky jsem si pořád nezvykla, naopak je to spíš horší. Čím dál tím víc mě bolí prsty u nohou. Asi je to tím, že mám v těch kloubících artrózu a jak pořád stojím na prstech, tak mě strašně bolí. Na trénincích kolegové říkali, že si mažou tělo různými balzámy, tak já si na ně dávám voltaren, aby mě tolik nebolely,“ přiznává Dvorská, která je nebývale odolná. Soutěže se účastní navzdory voperovanému kardiostimulátoru a nádoru v hlavě.

Hana Dvorská a Michal Kurtiš ve StarDance XIV (2026)

Je ale aktivní i jako trenérka. „Na bootcamp (intenzivní tréninkový program, pozn.red.) jsem Michala ještě nevzala, i když si myslím, že by to dal. Ale musí být na mě dobře psychicky i fyzicky připravený, tak si ho šetřím, aby byl svěží,“ směje se.

„Já cítím respekt ke komukoliv, kdo dělá svoji profesi dobře,“ říká Michal Kurtiš, který v šesté řadě dovedl k vítězství Annu Polívkovou, se kterou pak nějakou dobu žil. „Rád se naučím nějaký kaskadérský fígl, něco jsem si už i vyzkoušel. Na jedné akci jsem dokonce hořel. Byli u toho záchranáři a hasiči, takže to bylo bezpečné,“ vzpomíná.

Kaskadérství se navzdory věku dál věnuje i Hana Dvorská. „Zrovna včera jsem padala pod auto,“ svěřila se. Oficiálně přitom už žezlo předala svojí dceři. „Když ale potřebují hodně starou bábu, tak si mě ještě vyžádají,“ dodává. „Ty pády, to jsou všechny fígle, které mám s léty praxe zautomatizované, takže mi to nedělá problém. Naopak jsem zjistila, že se do toho prostředí, ve kterém jsem se dřív pohybovala, pořád těším. Ráda se potkávám s kameramany, režiséry a dalšími lidmi okolo natáčení,“ přiznává.

Hana Dvorská a její dcera Michaela Dvorská v pořadu Asia Express (2026)

V dobách, kdy se moc akčních filmů netočilo, dělala rekonstrukce případů v pořadu Federální kriminální ústředna pátrá. Postupně se dostala k náročnějším projektům. Za Jiřího Mádla skočila z vrtulníku na snowboardu. „Vymýšlely se různé varianty, jak ten záběr natočit. Filmařům se nechtělo kvůli jedné scéně do Alp a po zvážení všech okolností padlo náhradní řešení, že se skočí do Labe. Skákat do vody s nohama přivázanýma ke snowboardu, to bylo fakt lákavé,“ vzpomíná Dvorská. „Skočila jsem a hned jsem se pochopitelně začala topit. Naštěstí mě včas vytáhli.“

Během uplynulých let zastupovala kdekoho: Jiřinu Bohdalovou, Jiřinu Jiráskovou, Dagmar Veškrnovou. „Za Báru Hrzánovou jsem měla skákat na gauči. Strašně přehnaně jako na trampolíně. Ale ona řekla, že to zvládne sama. Dopadla a urvala si koleno. Celý film se kvůli tomu musel odložit. Proto se dneska nechává každý při lecjaký nepatrnosti dublovat,“ říká Dvorská, která svoji profesní i životní cestu popsala v knize Život se mnou pěkně cvičí.

Letitou vášní kaskadérky je hudba. Hraje na kontrabas a kytaru. „Sice trapně, ale u táboráku jsem schopná něco zadrnkat i zazpívat,“ říká. Doma má i bicí. „Teď ale v žádné kapele nejsem, protože nemám na nic čas. To jenom, když jsem byla mladá holka,“ vzpomíná.

Milan Říha a Marie Rottrová

Hudba ji přivedla i k její první velké lásce – Milanovi Říhovi, který je současným manželem Marie Rottrové. Seznámili se v tanečních, když bylo Dvorské čtrnáct. „Líbil se mi, ale byla jsem mladičká, takže jsme se jenom vodili za ručičku a dávali si pusinky. Nic víc se tenkrát nesmělo: Doprovodit a pusinku. Já z toho byla i tak hin,“ vzpomíná.

Už tenkrát její taneční partner neustále mluvil o Marii Rottrové, které bylo přes třicet. „Nešlo mi do hlavy, jak se mu taková o dost starší ženská (o patnáct let, pozn. red.) může líbit. On pořád povídal, jak je úžasná, jak krásně zpívá, jak je nádherná… Nechápala jsem,“ přiznává kaskadérka.

S Milanem časem založila country kapelu. Oba hráli na kytaru, další kluci na kontrabas. A když do kapely přišel hezký banjista, Hana se zamilovala a Milanovi dala sbohem. „Ale rozbilo to kapelu, ženská prý do klukovský skupiny nepatří a já nebyla výjimkou,“ přiznává.

Marie Rottrová a Milan Říha

Říha se časem oženil, založil rodinu, rozvedl se a nakonec se stal manželem Marie Rottrové. „Jsou spolu už léta, moc jim to přeju. Oba jsou velcí sympaťáci,“ říká Dvorská.

Sama si pak prošla peklem, když ji zničehonic opustil manžel, se kterým má dvě děti. Říká, že nádor v hlavě si „vyplakala“ právě v období po rozchodu.

Do tanečního klání vstupují s Kurtišem s velkým odhodláním dát tomu všechno. „Každé naše číslo by mělo být vyváženě, mít v sobě příběh nebo emoci, protože ho budeme tančit před lidmi v sále a ne v koutě někde na zábavě a zároveň technickou zdatnost a nadšení. Aby to nebylo strojové, ale pořád trošku živočišné,“ prozrazuje profesionální tanečník.

21. dubna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (Varšava, 30. září 2006)

Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...

Kašpárek vzal do společnosti svou vnadnou přítelkyní. Zaujala odvážným modelem

Radek Kašpárek s přítelkyní Ivanou na módní show Osmanyho Laffity (25. září...

Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) přišel na módní show návrháře Osmanyho Laffity se svou novou přítelkyní Ivanou Věžníkovou (38) a hned byli středem pozornosti. Věžníková totiž zvolila extravagantní...

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v...

Laviho bych doma nesnesla ani minutu, říká herečka Šárka Krausová

Šárka Krausová

Šárka Krausová se před kameru vrátila v jiné životní etapě. Několik měsíců po narození syna přiznává, že mateřství změnilo její pohled na práci i priority. Promluvila o návratu k partě kolem Jakuba...

3. října 2026

Kaskadérka Hana Dvorská chodila s manželem Marie Rottrové. Byla to láska

Hana Dvorská a Michal Kurtiš ve StarDance XIV (2026)

„Mám svaly jen se svalit,“ říká kaskadérka Hana Dvorská, která se účastní letošního ročníku StarDance a díky své muskulatuře by mohla tanečního partnera doslova na rukou nosit. „Jo, takhle vtipná je...

3. října 2026

Cítím se na dvacet, vypadám na třicet a je mi osmdesát, vtipkuje Rudolf Hrušínský

Rudolf Hrušínský

Přestože ho poslední dobou trápí zdraví a v pondělí 5. října oslaví 80. narozeniny, Rudolf Hrušínský nepřestává hrát v televizi ani v divadle. Kolegové z Divadla Bez zábradlí i z nováckého seriálu...

2. října 2026  16:20

Po okupaci přišel trest. Jan Kačer žil v odloučení od rodiny. Jako opuštěný mamut, říkal

Premium
„Vlastně jsem nikdy neměl ctižádost něco být. Nikdy by mě nenapadlo, že budu...

Velikán, ikona, modla. Génius, kapacita, autorita. S kolika takovými poklonami se během života setkal a obvykle nad nimi jen nechápavě vrtěl hlavou.

2. října 2026

Zendaya natáčela v Praze. Ve videu bojuje na Strahově a skáče ze střechy muzea

Zendaya je tváří švýcarské značky On, která vyrábí sportovní oblečení a obuv....

Americká herečka Zendaya (30) se v nové kampani švýcarské sportovní značky On proměnila v hrdinku akčního filmu. V reklamním spotu natočeném v Praze předvádí bojové scény, utíká před útočnicemi a...

2. října 2026

Michelle z Prciček ukázala čtrnáctiletou dceru. Vypadají jako dvojčata

Alyson Hanniganová s její mladší dcera Keeva (2026)

Hvězda filmu Prci, prci, prcičky a seriálu Jak jsem poznal vaši matku Alyson Hanniganová (52) zveřejnila selfie se svou čtrnáctiletou dcerou Keevou. Lidé se podivují, jak moc si jsou s dcerou...

2. října 2026

Kuchařová otevřeně: o manželovi, Miss World i nařčení lidskoprávních organizací

Taťána Kuchařová

Od jejího vítězství v Miss World uplynulo dvacet let a Taťána Kuchařová dnes žije spokojený manželský život, věnuje se modelingu, beauty projektům i práci pro seniory a ženy. V rozhovoru pro iDNES.cz...

2. října 2026  9:45

Zdědila talent a skromnost: Dcera Mekyho Žbirky promluvila o slavném otci

Miro Žbirka s dcerou Lindou (2017)

Rodina Mekyho Žbirky dál pečuje o jeho odkaz a pět let po jeho úmrtí vydává reedici jeho alba Songs for Boys & Girls, které vyšlo před 27 lety pro děti. Na bukletu je mezi dětskými obrázky jeden,...

2. října 2026

Sting nechtěl skončit jako jeho rodiče. Pohled z okna rodného domu ho deprimoval

Sting v O2 areně v Praze 28. října 2022

Jeden z králů britského popu Sting prošel za půlstoletí na hudební scéně snad všemi styly kromě heavy metalu. Zpěvák, baskytarista, skladatel a autor řady hitů oslaví 2. října 2026 pětasedmdesáté...

2. října 2026  5:30

Promluvila o svém napadení a přišla o práci. Janě Fabiánové lidi nevěřili

Jana Fabiánová

Dříve se musela hodně hlídat, aby nepřibrala. Herečka a zpěvačka Jana Fabiánová, která je vegankou, ale říká, že od doby, co jí jenom rostlinnou stravu, tak se jí zlepšil metabolismus. „Kalorie vůbec...

2. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlepšuje se to, říká Michaela Maurerová o vztahu s dvojčaty, která šla k otci

Herečka Michaela Maurerová

Starší dvojčata Josef a Magdalena budou zanedlouho plnoletá, těm už dávno Michaela Maurerová dětské knihy nečte. Ale ani skoro osmiletá Emma o to nestojí. „Chodí do druhé třídy, ale už je z ní...

2. října 2026

Cítila jsem se jako „odhozená Karlem Gottem.“ Formanová o osudových mužích i Americe

Premium
Martina Formanová. Jestli má někdo o čem vyprávět, pak ona k takovým lidem...

Jestli má někdo o čem vyprávět, pak Martina Formanová k takovým lidem určitě patří. Jako mladičká prožila roky s Karlem Gottem, později přesídlila do USA, kde se vdala za Miloše Formana. Píše knihy a...

1. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.