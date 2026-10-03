Kaskadérka Hana Dvorská chodila s manželem Marie Rottrové. Byla to láska

„Jsem soutěživý typ a trošku mě vykolejilo, že mi to nejde tak, jak jsem si představovala. Ale deprese nemám, to je přehnané. A Michal je dobrý učitel, tak doufám, že mě všechno naučí,“ vysvětluje kaskadérka a parašutistka.
„Na podpatky jsem si pořád nezvykla, naopak je to spíš horší. Čím dál tím víc mě bolí prsty u nohou. Asi je to tím, že mám v těch kloubících artrózu a jak pořád stojím na prstech, tak mě strašně bolí. Na trénincích kolegové říkali, že si mažou tělo různými balzámy, tak já si na ně dávám voltaren, aby mě tolik nebolely,“ přiznává Dvorská, která je nebývale odolná. Soutěže se účastní navzdory voperovanému kardiostimulátoru a nádoru v hlavě.
Je ale aktivní i jako trenérka. „Na bootcamp (intenzivní tréninkový program, pozn.red.) jsem Michala ještě nevzala, i když si myslím, že by to dal. Ale musí být na mě dobře psychicky i fyzicky připravený, tak si ho šetřím, aby byl svěží,“ směje se.
„Já cítím respekt ke komukoliv, kdo dělá svoji profesi dobře,“ říká Michal Kurtiš, který v šesté řadě dovedl k vítězství Annu Polívkovou, se kterou pak nějakou dobu žil. „Rád se naučím nějaký kaskadérský fígl, něco jsem si už i vyzkoušel. Na jedné akci jsem dokonce hořel. Byli u toho záchranáři a hasiči, takže to bylo bezpečné,“ vzpomíná.
Kaskadérství se navzdory věku dál věnuje i Hana Dvorská. „Zrovna včera jsem padala pod auto,“ svěřila se. Oficiálně přitom už žezlo předala svojí dceři. „Když ale potřebují hodně starou bábu, tak si mě ještě vyžádají,“ dodává. „Ty pády, to jsou všechny fígle, které mám s léty praxe zautomatizované, takže mi to nedělá problém. Naopak jsem zjistila, že se do toho prostředí, ve kterém jsem se dřív pohybovala, pořád těším. Ráda se potkávám s kameramany, režiséry a dalšími lidmi okolo natáčení,“ přiznává.
V dobách, kdy se moc akčních filmů netočilo, dělala rekonstrukce případů v pořadu Federální kriminální ústředna pátrá. Postupně se dostala k náročnějším projektům. Za Jiřího Mádla skočila z vrtulníku na snowboardu. „Vymýšlely se různé varianty, jak ten záběr natočit. Filmařům se nechtělo kvůli jedné scéně do Alp a po zvážení všech okolností padlo náhradní řešení, že se skočí do Labe. Skákat do vody s nohama přivázanýma ke snowboardu, to bylo fakt lákavé,“ vzpomíná Dvorská. „Skočila jsem a hned jsem se pochopitelně začala topit. Naštěstí mě včas vytáhli.“
Během uplynulých let zastupovala kdekoho: Jiřinu Bohdalovou, Jiřinu Jiráskovou, Dagmar Veškrnovou. „Za Báru Hrzánovou jsem měla skákat na gauči. Strašně přehnaně jako na trampolíně. Ale ona řekla, že to zvládne sama. Dopadla a urvala si koleno. Celý film se kvůli tomu musel odložit. Proto se dneska nechává každý při lecjaký nepatrnosti dublovat,“ říká Dvorská, která svoji profesní i životní cestu popsala v knize Život se mnou pěkně cvičí.
Letitou vášní kaskadérky je hudba. Hraje na kontrabas a kytaru. „Sice trapně, ale u táboráku jsem schopná něco zadrnkat i zazpívat,“ říká. Doma má i bicí. „Teď ale v žádné kapele nejsem, protože nemám na nic čas. To jenom, když jsem byla mladá holka,“ vzpomíná.
Hudba ji přivedla i k její první velké lásce – Milanovi Říhovi, který je současným manželem Marie Rottrové. Seznámili se v tanečních, když bylo Dvorské čtrnáct. „Líbil se mi, ale byla jsem mladičká, takže jsme se jenom vodili za ručičku a dávali si pusinky. Nic víc se tenkrát nesmělo: Doprovodit a pusinku. Já z toho byla i tak hin,“ vzpomíná.
Už tenkrát její taneční partner neustále mluvil o Marii Rottrové, které bylo přes třicet. „Nešlo mi do hlavy, jak se mu taková o dost starší ženská (o patnáct let, pozn. red.) může líbit. On pořád povídal, jak je úžasná, jak krásně zpívá, jak je nádherná… Nechápala jsem,“ přiznává kaskadérka.
S Milanem časem založila country kapelu. Oba hráli na kytaru, další kluci na kontrabas. A když do kapely přišel hezký banjista, Hana se zamilovala a Milanovi dala sbohem. „Ale rozbilo to kapelu, ženská prý do klukovský skupiny nepatří a já nebyla výjimkou,“ přiznává.
Říha se časem oženil, založil rodinu, rozvedl se a nakonec se stal manželem Marie Rottrové. „Jsou spolu už léta, moc jim to přeju. Oba jsou velcí sympaťáci,“ říká Dvorská.
Sama si pak prošla peklem, když ji zničehonic opustil manžel, se kterým má dvě děti. Říká, že nádor v hlavě si „vyplakala“ právě v období po rozchodu.
Do tanečního klání vstupují s Kurtišem s velkým odhodláním dát tomu všechno. „Každé naše číslo by mělo být vyváženě, mít v sobě příběh nebo emoci, protože ho budeme tančit před lidmi v sále a ne v koutě někde na zábavě a zároveň technickou zdatnost a nadšení. Aby to nebylo strojové, ale pořád trošku živočišné,“ prozrazuje profesionální tanečník.
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21. dubna 2026