Svou cukrovku i problémy s menopauzou léčím jídlem, říká Halle Berry

„Devět z deseti žen nemá o menopauze dostatek informací,“ míní Halle Berry „Je kolem toho stigma, a proto jsem se do toho zapojila, abych se pokusila to destigmatizovat,“ řekla herečka v reakci na to, že mnoho žen prochází menopauzou samo a bez podpůrné skupiny, protože se o tom prostě nemluví.

Její vzdělávací videa nasbírala už přes milion zhlédnutí. Pod nimi se mísí reakce žen, které jsou vděčné, že v prožívání menopauzy nejsou samy, ale také dalších lidí, které fakta o tomto procesu šokovala. Podpořili ji v tomto snažení i odborníci.

„Přesně tak, Halle, je to lidský problém a je to důležité. Jako gynekologové často nemáme dostatek školení o menopauze a musíme to buď nechat být, nebo být sami během našich pracovních let víc aktivní, abychom se o tom dozvěděli více,“ uvedl jeden z komentujících mužů.

Vzdělávání ohledně menopauzy je podle herečky pomalé i proto, že „pouze 13 % lékařů si jí prošlo na vlastní kůži“. A řešení? „Abychom to napravili, musíme začít větším vzděláváním a výzkumem, aby se více lékařů stalo odborníky na tělo v menopauze,“ míní herečka, která s tímto problémem požádala o pomoc i senátora Coryho Bookera, který se v minulosti snažil kandidovat i na prezidenta Spojených států.

„Musíme pochopit, jaký má menopauza vliv na časný nástup nemocí, jako je Alzheimer, demence, Parkinsonova nemoc, srdeční choroby, diabetes a další. Černé a tmavé ženy navíc trpí úplně jinak. Takže máme širokou škálu věcí, které musíme pochopit a předat veřejnosti,“ říká.

Shodují se na tom, že z dosavadních poznatků je zřejmé, že zásadní vliv na průběh menopauzy má strava. „Jak prožíváte menopauzu, může být přímým důsledkem stravy, kterou přijímá vaše tělo a celkového fyzického zdraví, které si udržujete,“ říká Berry.

Sama věří, že správnou stravou se dá tělo vyléčit z mnoha fyzických i psychických potíží. „Diagnostikovali mi diabetes, když mi bylo 20 let. A protože jsem byla tak mladá, diagnostikovali mi diabetes prvního typu. Takže mě dali na inzulín a řekli, že na něm budu do konce života. Teď to zvládám všechno jen stravou a cvičení. Jídlo se stalo mou medicínou,“ dodala herečka a od senátora získala příslib, že se bude snažit prosadit, aby zdravé a čerstvé potraviny byly přístupnější.