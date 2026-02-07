Halle Berry se bude v šedesáti počtvrté vdávat. Zasnoubila se s hudebníkem

„Panuje určité zmatení ohledně toho, že mě požádal o ruku a já řekla ne,“ řekla Halle Berry v pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. „Ne, tak to není. Neřekla jsem ne. Jen zatím nemáme stanovené datum,“ prohlásila držitelka Oscara.
Po krátké pauze však zasnoubení potvrdila. „Ale samozřejmě jsem řekla, že si ho vezmu! Dal mi přece malý prsten,“ dodala. Slovo „malý“ je v tomto případě úsměvné, vzhledem k velikosti zlatého šperku se zářivým diamantem.
Hvězda filmu Catwoman tím odkazovala na pondělní rozhovor pro magazín The Cut. V něm prozradila, že ji hudebník Van Hunt požádal o ruku už loni v červnu. V té době Berry zatím „ano“ neřekla, později ale přiznala, že by byla ochotná udělat výjimku ze zdravotních důvodů, mimo jiné kvůli výhodám, které přináší manželství.
Americká královna krásy z roku 1986 a Hunt se seznámili v dubnu 2020 prostřednictvím hudebníkova bratra. První čtyři měsíce si pouze psali a telefonovali, než spolu vyrazili na první schůzku.
|
Halle Berry spadly při tanci bikiny, herečka tak propaguje hudbu svého partnera
„Po mém třetím rozvodu začali lidé říkat: Co je s ní špatně? Je blázen. Neumí si udržet chlapa,“ vzpomínala rodačka z Ohia v rozhovoru pro magazín. „Prakticky jsem na deset let přestala dávat rozhovory, protože mě unavovalo pořád poslouchat stejnou písničku. Vždycky to bylo: Chudák Halle – zase smůla v lásce,“ vysvětlila.
„A já jsem vždycky namítala: Kdo říká, že si chci udržet muže, pokud to není ten pravý? Jsem v nejlepším vztahu, jaký jsem kdy měla,“ dodala Berry.
Pro budoucí nevěstu to bude už čtvrtá svatba. Se svým prvním manželem, baseballistou Davidem Justicem (59), se rozvedla v roce 1997 po třech letech manželství. Její druhé manželství se zpěvákem Ericem Benétem (59) skončilo v roce 2005 po dvou letech.
Berry byla následně dva roky provdaná za francouzského herce Oliviera Martineze (60), s nímž má syna Macea (12). Z pětiletého vztahu s modelem Gabrielem Aubrym má dceru Nahlu (17). Jejich vztah skončil v roce 2010 skončil vyhroceným soudním sporem o péči o dceru.
„Uvědomila jsem si, že jsem si do života přitahovala jen zrcadlové obrazy sebe sama – lidi, kteří byli zlomení, lidi s nevyřešenými traumaty z dětství,“ řekla tehdy herečka.