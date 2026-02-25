Čtyři roky v celibátu? Uvědomila jsem si svou hodnotu, říká herečka Halle Berry

Americká herečka a modelka Halle Berry otevřeně přiznala, že se po svém třetím rozvodu rozhodla dát si od vztahů dlouhou pauzu. Herečka uvedla, že jí kompletní celibát nakonec vydržel celé čtyři roky, než potkala svého současného partnera, hudebníka Vana Hunta.
Tohle je 59, chlubí se postavou v bikinách před šedesátkou herečka Halle Berry (říjen 2025) | foto: X @HalleBerry

Halle Berry
Halle Berry na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Halle Berry na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)
Halle Berry v Londýně (28. ledna 2026)
Podle Halle Berry šlo o vědomé rozhodnutí, kdy si dovolila nebýt s nikým a nesnažit se za každou cenu zaplnit pomyslné prázdné místo po bývalém partnerovi. „Rozhodla jsem se, že pokud nepřijde ten správný člověk, budu sama. A to je v pořádku,“ uvedla herečka s tím, že se v té době soustředila na děti, práci a vlastní pohodu.

Zlom nastal ve chvíli, kdy se naučila cítit se dobře sama se sebou a přestala hledat potvrzení vlastní hodnoty ve vztazích. „Musela jsem si opravdu sednout sama se sebou, být sama, růst a přemýšlet,“ popsala herečka proces, který ji podle jejích slov připravil na zdravější vztah.

Halle Berry v Cannes (14. května 2025)

Když v roce 2020 potkala Vana Hunta, cítila, že je to jiné než dřív. „Ve chvíli, kdy jsem začala skutečně chápat samu sebe, vstoupil do mého života,“ řekla Berry a naznačila, že jejich vztah vznikl bez tlaku a očekávání, která ji dříve svazovala.

Přestože se pár zatím do svatby nehrne, herečka přiznala, že jí ani nebrání. „Mluvili jsme o tom, protože po tom oba toužíme,“ dodala Berry a zdůraznila, že tentokrát jde o vztah postavený na respektu, rovnováze a sebepoznání.

Čtyři roky v celibátu? Uvědomila jsem si svou hodnotu, říká herečka Halle Berry

