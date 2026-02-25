Podle Halle Berry šlo o vědomé rozhodnutí, kdy si dovolila nebýt s nikým a nesnažit se za každou cenu zaplnit pomyslné prázdné místo po bývalém partnerovi. „Rozhodla jsem se, že pokud nepřijde ten správný člověk, budu sama. A to je v pořádku,“ uvedla herečka s tím, že se v té době soustředila na děti, práci a vlastní pohodu.
Zlom nastal ve chvíli, kdy se naučila cítit se dobře sama se sebou a přestala hledat potvrzení vlastní hodnoty ve vztazích. „Musela jsem si opravdu sednout sama se sebou, být sama, růst a přemýšlet,“ popsala herečka proces, který ji podle jejích slov připravil na zdravější vztah.
Když v roce 2020 potkala Vana Hunta, cítila, že je to jiné než dřív. „Ve chvíli, kdy jsem začala skutečně chápat samu sebe, vstoupil do mého života,“ řekla Berry a naznačila, že jejich vztah vznikl bez tlaku a očekávání, která ji dříve svazovala.
Přestože se pár zatím do svatby nehrne, herečka přiznala, že jí ani nebrání. „Mluvili jsme o tom, protože po tom oba toužíme,“ dodala Berry a zdůraznila, že tentokrát jde o vztah postavený na respektu, rovnováze a sebepoznání.