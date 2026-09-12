Pawlowská by slavila zlatou svatbu. Na tajném obřadu překvapila barvou šatů

Přesně půl století uplynulo od chvíle, kdy Halina Pawlowská řekla své ano Zdeňku Pawlowskému. Spisovatelka a scenáristka významné výročí připomněla na sociálních sítích archivní fotografií. Zlatou svatbu už ale manželé společně oslavit nemohou. Zdeněk Pawlowski zemřel v roce 2013 po vážné nemoci.
Samotná veselka přitom rozhodně nevypadala tak, jak si většina lidí představuje svatební den. Pawlowské bylo jednadvacet let a obřad s partnerem před rodinou utajili. Rodiče se o sňatku dozvěděli až zpětně.
„Svatbu jsme měli netradiční, naši rodiče o ní nevěděli a na obřad přišli samí naši kamarádi. Když jsme už oddáni opouštěli oddací místnost, zdržela jsem se tam se svou spolužačkou a můj čerstvý manžel vyšel na Vyšehradě z kostela jako první, já se za ním objevila až po pár minutách. Zaslechla jsem přitom rozhovor dvou asi desetiletých holčiček. Ta jedna se té druhé zeptala: Která je nevěsta? A ta druhá holčička s přehledem odpověděla: No přece ta černá!“ napsala Pawlowská na Instagramu.
Neobvyklá byla také svatební róba. Kdo by hádal klasickou bílou, spletl by se. Pawlowská se vdávala v černých šatech, které si navíc nekoupila speciálně pro tuto příležitost. Patřily její mamince. Ženich zase neměl svatební model šitý na míru – oblek si půjčil od souseda.
„Jako svatební šaty jsem tenkrát použila černý model, v kterých má maminka v padesátých letech promovala. S manželem jsem až do jeho smrti prožila hezkých třicet osm let. A prostě si myslím: Ať jsi černá nebo blondýna, málokdy ti štěstí sedne do klína!“ dodala spisovatelka.
|
Prčice a cinkot pivních lahví. Halina Pawlowská popsala seznámení s manželem
Pawlowská svého budoucího manžela poznala jen několik měsíců před svatbou. Letos v květnu připomněla rovněž padesáté výročí jejich seznámení během pochodu Praha – Prčice. Tehdy ji zaujal vysoký hubený blonďák, který při chůzi neustále cinkal. Záhy zjistila, že má pod bundou igelitovou tašku s osmi lahvovými pivy. „Cinkot těch pivních flašek mne pak provázel dalších 38 let,“ vzpomínala s typickým humorem.
S manželem nakonec prožila více než tři desetiletí a měli spolu dvě děti, dceru Natálii a syna Petra. Po jeho smrti se ze ztráty vypsala také v knize Pravda o mém muži. V rozhovoru pro Magazín DNES tehdy dlouhé soužití popsala tím, že se partneři po letech dokonale znají. Po Zdeňkově odchodu si proto připadala jako „ořech, ze kterého zůstala jen půlka“. Jejím životním partnerem je už několik let producent Karel Czaban.
|
4. listopadu 2025