Přesně před padesáti lety se začal psát jeden z nejdůležitějších příběhů života Haliny Pawlowské. Spisovatelka a scenáristka v sobotu na Instagramu zavzpomínala na okamžik, kdy během pochodu Praha–Prčice poznala svého budoucího manžela Zdeňka.
„30. května v roce 1976 mne přemluvila kamarádka, abych se s ní vydala na padesátikilometrový pěší pochod do Prčic,“ napsala. Právě tam si všimla vysokého hubeného blonďáka, který ji zaujal poměrně netradičním způsobem.
„Na každém kroku cinkal, zvonil. Ukázalo se, že měl pod bundou přes rameno pověšenou igelitku a v ní osm lahvových piv. Jak šel, lahve do sebe narážely a zvonily,“ popsala s typickým humorem.
„Kdybych chtěla být stručná a přitom trochu patetická, řekla bych, že cinkot těch pivních flašek mne pak provázel dalších 38 let,“ pobavila své sledující dojemnou vzpomínkou.
K textu připojila také archivní společnou fotografii, kterou její fanoušci mohli vidět už v minulosti a na závěr přidala jak je jejím zvykem vlastní životní radu: „Na cestu se dej, lásku tam potkej.“
Spisovatelka v minulosti prozradila, že její vyvolený byl v době, kdy se do sebe zamilovali zadaný a dokonce se svou tehdejší partnerkou čekal dítě a měli se brát.
Pawlowská se však za něj v utajení provdala dřív, než byl termín jeho svatby s první ženou. „Chtěla jsem to urychlit, nedělat žádné zbytečné akce okolo, takže mí rodiče se to dozvěděli až zpětně a bylo to v pořádku. Stejně nemáme rádi velké formální obřady,“ okomentovala v minulosti podle webu Dotyk.
Na manžela vzpomínala Pawlowská na Instagramu již několikrát. „Byl vyšší, hubený a měl zvláštní pohled. Když se smál, obličej se mu složil do spousty malých vrásek jako stará roleta na venkovském krámu,“ popisovala například partnera.
Pawlowská se svým manželem Zdeňkem prožila nakonec více než tři desetiletí. Z jejich manželství vzešly dvě děti, dcera Natálie a syn Petr. Pawlowski, který pracoval v České televizi, podlehl v roce 2013 ve věku šedesát let rakovině.
Spisovatelka o jejich soužití později otevřeně psala i ve své knize Pravda o mém muži. „Vzpomněla jsem si, jak se jednou můj muž strašně smál, když jeho kolega, který byl u nás na večeři, řekl: Víš, co se stane z ženy po dvaceti letech manželství? Tlustý nepřítel!“ napsala.
Po smrti manžela se spisovatelka dala dohromady s tvůrcem pořadu Banánové rybičky, Karlem Czabanem, se kterým jsou občas bok po boku vídáni ve společnosti. Filmový producent stojí i za filmem Díky za každé nové ráno, který byl natočen podle knižní předlohy Haliny Pawlowské.